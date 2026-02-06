La jubilación en Argentina es una prestación previsional de carácter contributivo, enmarcada en la Ley 24.241 del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) para que trabajadores accedan al cobro de un ingreso mensual tras el cese de su etapa laboral activa, fundamentado en los aportes realizados durante su trayectoria profesional. En 2026, el inicio de esta gestión administrativa ante la ANSES requiere la acreditación fehaciente de los requisitos de edad y años de servicios. Para acceder a esta prestación, es necesario cumplir simultáneamente con los parámetros de edad y años de servicios: Acreditar un mínimo de 30 años de aportes computables en los regímenes de previsión social. El artículo 19 de la Ley 24.241 permite compensar la falta de años de servicios con el excedente de edad, a razón de 1 año de servicio por cada 2 años de edad que excedan el límite legal. Para la apertura del expediente, el titular debe presentar la siguiente documentación en original y copia: El paso inicial es verificar la información que ANSES tiene registrada sobre la trayectoria laboral del solicitante. Luego: En caso de detectar períodos faltantes, el titular deberá reunir las pruebas documentales (certificaciones de servicios o recibos de sueldo) para presentarlas el día del turno. Antes de solicitar la prestación, es obligatorio que los datos personales y vínculos familiares (Acreditación de Datos Personales - ADP) estén validados y correctos en la base de datos del organismo. Tené en cuenta que la formalización de la solicitud requiere una instancia presencial. Podés pedir el turno: El solicitante debe concurrir a la unidad de atención asignada. El operador previsional realizará la carga de datos y emitirá el comprobante de inicio, que contiene el número de expediente. El estado de la solicitud puede monitorearse de forma remota a través de la web oficial, en la opción Consulta de Expediente. El proceso atraviesa diversas etapas de control (cómputo de años, análisis legal) hasta el dictamen final de otorgamiento de la prestación. Al alcanzar la edad requerida, es fundamental revisar los aportes acumulados. Cada trabajador debe asegurarse de que su historial laboral esté completo y actualizado para evitar inconvenientes en el proceso de jubilación. Además, es recomendable informarse sobre las distintas modalidades de jubilación que pueden existir. Dependiendo de la actividad laboral, algunos trabajadores pueden acceder a beneficios adicionales o condiciones especiales.