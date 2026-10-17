El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la Argentina atraviesa una situación de “excedente de dólares” y planteó que el ingreso de inversiones asociado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) permitirá avanzar en el levantamiento de las restricciones cambiarias que todavía permanecen.

Caputo hizo estas declaraciones en Bangkok, Tailandia, durante las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Allí, el funcionario participó del evento “El dividendo del crecimiento de las reformas en América Latina y el Caribe”, donde mantuvo una charla con Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.

Durante la exposición, el ministro destacó el volumen de inversiones que contempla el RIGI. Según detalló, el régimen cuenta actualmente con proyectos aprobados por u$s 50.000 millones y otros u$s 160.000 millones “en carpeta”.

A partir de esas cifras, Caputo sostuvo que el flujo de dólares asociado a esos proyectos sería suficiente para terminar de levantar las restricciones cambiarias. “Eso ya representa una cantidad de dólares suficiente para que podamos levantar las restricciones cambiarias”, afirmó.

Y agregó: “Ahora todos los que quieran ahorrar en dólares pueden hacerlo y las empresas pueden importar sin tener que recurrir a un funcionario público que les pida un favor”.

Qué dijo Caputo sobre el excedente de dólares

El argumento del ministro no se limitó a las inversiones futuras. Durante la misma exposición, Caputo destacó también el comportamiento del Banco Central (BCRA) y las compras de divisas realizadas durante el año.

Según afirmó, el organismo viene comprando más de u$s 100 millones diarios y acumula adquisiciones cercanas a u$s 16.000 millones en lo que va del año.

Foto: Archivo.

“Argentina tiene un excedente de dólares, a tal punto que el Banco Central viene comprando más de 100 millones de dólares diarios. Solamente este año se compraron cerca de 16.000 millones de dólares y, gracias a todo esto, estamos en una situación mucho más estable”, sostuvo.

De esta manera, Caputo planteó dos elementos que, desde su perspectiva, permiten avanzar hacia una mayor flexibilización cambiaria: la acumulación de divisas que atribuye a las compras del BCRA y el ingreso de capitales que espera a partir de las grandes inversiones.

Pero hay una diferencia importante entre ambos conceptos. Los montos del RIGI corresponden a compromisos de inversión de proyectos aprobados o en evaluación, no a dólares que ya hayan ingresado en su totalidad al país.

El crédito, la otra apuesta de Caputo

Durante la charla, el ministro también puso el foco en la recuperación del crédito al sector privado, al que definió como una de las condiciones necesarias para que la economía pueda crecer.

Caputo sostuvo que, al inicio de la gestión de Javier Milei, el crédito representaba alrededor del 3% del PBI y que prácticamente “no existía”. Según afirmó, desde entonces aumentó 170% en dos años y medio.

“Un país no puede crecer sin crédito porque es la materia prima del crecimiento. En Argentina habíamos demonizado el crédito. Ahora el crédito es considerablemente mayor”, sostuvo, y agregó que todavía existe “muchísimo margen para crecer”.

El ministro también destacó la posición de Argentina frente a la demanda internacional de energía, minerales críticos y alimentos, y sostuvo que esos recursos representan una suerte de “cobertura natural” frente a los riesgos de la economía global.

Por último, anticipó que el Gobierno continuará con la eliminación de regulaciones, la reducción de impuestos y la mejora de infraestructura mediante inversión privada, medidas que, según planteó, apuntan a mejorar la competitividad del país.

Por ahora, Caputo no fijó una fecha para el levantamiento total de las restricciones cambiarias. Su planteo fue que el volumen de inversiones asociado al RIGI, junto con la disponibilidad de dólares que observa en la economía, permitiría avanzar en ese proceso.