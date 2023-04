Del "dólar agro" al importador para unificar Netflix, Coldplay y Qatar: la compensación que busca el Gobierno

El Gobierno pondrá en marcha mañana un tipo de cambio diferencial , un dólar agro para fomentar la exportación primaria y economías regionales pero a diferencia de las dos ediciones anteriores de "dólar soja" lo acompañará con un tipo de cambio especial para importaciones para el pago de servicios como turismo y transporte .

Así, las distintas variantes de dólares para el pago de servicios como Netflix, Coldplay o Qatar se unificarán en el valor máximo para el turismo.

La unificación permite cortar con una ventana que el Gobierno no había logrado resolver para el dólar Qatar, donde el uso de diferentes tarjetas no contaba para el diferencial a partir de gastos de u$s 300. La "racionalización" de las importaciones de las que habla el Gobierno 'armoniza' las distintas alícuotas.

El dólar Qatar pasaría a ser extensivo a otros servicios de entretenimiento y algunas importaciones

La medida, que tendrá un conograma de aplicación y fue conversada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) apunta a reforzar la balanza comercial y las reservas del BCRA. Pero también busca que la parte importadora absorba el exceso de liquidez que debería generar el "dólar agro".



Se trata de una medida que, como reconoce el informe del FMI, podría originar un tipo de cambio múltiple, algo que los técnicos del Fondo evaluará. La economía local, sin embargo, no ofrece muchas alternativas. Ampliar el déficit fiscal no aparece como una opción, lo mismo que el financiamiento monetario.

Un refuerzo en reservas, con un cálculo de base de u$s 4500 millones que podría aportar la soja -con una ventana de un mes- más lo que puedan generar las economías regionales, con un tipo de cambio de $ 300 por 90 días. Ese shock permite acumular más dólares, luego de que el FMI flexibilizó la meta para el primer trimestre.

El FMI, en la cuarta revisión de la economía argentina sostiene que "asegurar las reservas y la estabilidad requerirá acciones políticas más fuertes".

Massa se reunió con la vicedirectora del FMI Gita Gopinath la semana pasada

"Se necesitan esfuerzos tempranos y decisivos para racionalizar el complejo régimen cambiario para desincentivar el acaparamiento y alentar la liquidación de granos y contener las importaciones , especialmente de servicios y productos de lujo, que pueden estar sujetos a sobrefacturación", agrega sobre las medidas que presentará Economía.

Efecto en inflación

Al Gobierno, aseguran, no le gustan los múltiples tipo de cambio pero peor es no tener reservas. Con acceso limitado al financiamiento, es la única alternativa que pasó por todos los tamices.