Cristina Kirchner contra la Corte y contra el Presidente: habló de "la agrupación amague y recule"

En Avellaneda hubo clamor. "Cristina Presidenta" le cantaron después de que Cristina Kirchner empezara a hablar del "renunciamiento" o "autoexclusión" para el 2023. "Soy peruca, hablemos clarito, ni renunciamiento ni autoexclusión, hay proscripción", subrayó en el arranque mientras indicaba a los dirigentes que no pidan permiso que salgan a la calle a militar y postularse. Agregó también que "el 9 de marzo van a leer los fundamentos de la proscripción" y, sutil, fue muy dura con el actual Presidente que había firmado una carta con los gobernadores del PJ contra el fallo de la Corte.

"La proscripción es un acto de disciplinamiento al conjunto de la política para que nadie se vuelva a animar a recuperar las AFJP, o YPF o sancionar la Ley de Medios" reiteró en defensa propia y en clara referencia al "miedo" que generó en otros dirigentes su condena en la causa Vialidad. Pareció apuntar a Alberto Fernández -que no iba a acatar el fallo de la Corte y al final ofreció pagar con bonos- al mencionar a "la agrupación amague y recule".

"El miedo no construye nada, pulveriza el poder popular", advirtió y recordó que "la Corte hizo caso omiso a una ley" al referirse al convenio entre Nación y Ciudad que votó el Congreso y que se había firmado durante el gobierno de Mauricio Macri por el cual se establecía un nuevo pacto de transferencia de fondos.

La Vicepresidenta llegó diez minutos antes del horario al acto de inauguración del Polideportivo que llevará el nombre de Diego Armando Maradona. Junto a su anfitrión, el intendente Jorge Ferraresi, recorrió la pileta semiolímpica y climatizada mientras se les sumaba y los abrazaba sonriente el gobernador Axel Kicillof que tuvo un lugar destacado en el acto.

El gobernador no sólo estuvo en el estrado sino que también habló, algo inédito cuando CFK lidera un acto. En fuerte tono le apuntó a Mauricio Macri por haber subido la transferencia de recursos de Nación a Ciudad de 1.40 a 3.75. "Cuando en las urnas no se les da, vienen los fallos judiciales", se enojó Kicillof y destacó que Horacio Rodríguez Larreta tiene "el doble de presupuesto por habitante" que la Provincia. "Te necesitamos para seguir avanzando para el futuro", terminó muy emocionado mientras la militancia cantaba "si la tocan a Cristina qué quilombo se va a armar".

Cristina Kirchner junto a Axel Kicillof y Jorge Ferraresi en Avellaneda

Cuando en las urnas no se les da, vienen los fallos judiciales

La Vicepresidenta reapareció junto a Ferraresi, el ex ministro de Habitat que regresó a la intendencia de Avellaneda disconforme con la gestión y la estrategia del Gobierno hacia el 2023. En la previa el dirigente, uno de los leales a CFK, relativizó la negativa de la Vicepresidenta a presentarse como candidata. También advirtió que si ella no se presentara debería hacerlo un dirigente ideológicamente alineado con el kirchnerismo. En términos parecidos se manifestó el intendente de Ensenada Mario Secco.

Un dato: en el inicio el municipio firmó un convenio con Cristian Malaspina, el presidente del club Argentinos Juniors, el equipo del que es hincha el presidente Alberto Fernández que no estuvo en Avellaneda.

En las primeras filas se ubicaron los máximos referentes del espacio, Eduardo 'Wado' de Pedro; el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena; Andrés "El Cuervo" Larroque; el diputado Daniel Gollán; el sindicalista y legislador provincial Omar Plaini; y el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, saludado por el intendente por su paso como arquero de Gimnasia, Temperley y San Lorenzo entre otros clubes de Primera División. El estadio cubierto tuvo presentes a muchos exjugadores y actuales futbolistas, boxeadores y nadadores de Avellaneda.

También hubo varios intendentes del Conurbano, como Federico Achaval (Pilar); Alejandro Granados (Ezeiza) y Andrés Watson (Florencio Varela). Estuvo además Cecilia Moreau, presidenta de la Cámara de Diputados y dirigente del Frente Renovador; la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; la ministra de Gobierno Cristina Alvarez Rodríguez; la senadora Teresa García y el jefe de la UOM, Abel Furlán.

A pesar de que no hubo convocatoria, hubo agrupaciones kirchneristas que movilizaron militantes fuera del Polideportivo en el que hablaron el intendente Ferraresi; el ex campeón del mundo del '86 Héctor "El Negro" Enrique y el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Enrique tuvo la delicadeza de mencionar a los actuales campeones, al DT Lionel Scaloni y al capitán Lionel Messi.



Horas antes otro cristinista, el Procurador del Tesoro Carlos Zannini, había presentado en nombre del Poder Ejecutivo dos escritos en contra del fallo de la Corte que determinó que Nación deberá subir la coparticipación porteña. En el primer texto Zannini solicitó al Supremo Tribunal que revoque su propio fallo. En el segundo reclamó el apartamiento de los jueces de la Corte.

Todo parece indicar que Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti esperarán al fin de la feria judicial para analizar estas presentaciones y la del procurador porteño, Gabriel Astarloa, que denunció a Nación por el incumplimiento de las transferencias que según el alto tribunal deberían ser de $ 1100 millones diarios.

"Ahora el Presidente quiere hacer trampa", retrucó Horacio Rodríguez Larreta en el acto de presentación de nuevos funcionarios, entre ellos el economista Martín Redrado que asume como Secretario de Asuntos Estratégicos. El jefe de gobierno de la Ciudad se refería al anuncio presidencial para depositar bonos en concepto de coparticipación. "Los bonos argentinos no valen nada porque no hay confianza en el Gobierno" debutó en su cargo el ex presidente del Banco Central durante el gobierno de Cristina Kirchner.