¿Elon Musk invierte en la Argentina? El trasfondo de la reunión con Milei y el conflicto en Brasil

Javier Milei se reunirá con el empresario Elon Musk este viernes en la fábrica de Tesla Inc. emplazada en Austin, Texas; el cual coronará su paso por Estados Unidos, en donde también mantuvo reuniones con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cumbre en la que se abarcaron cuestiones vinculadas al programa económico del país y la posibilidad de incrementar los fondos para capitales privados.

"Esperamos con los brazos abiertos si vienen inversiones"; así lo definió una fuente cercana al Presidente al respecto de la reunión que tendrá con el empresario y líder de Tesla, SpaceX, Neuralink y la red social X. Desde el Gobierno esperan que sea un encuentro iniciático que permita avanzar sobre eventuales incursiones vinculadas a la industria energética y tecnológica -siendo el mejor de los casos el de la automoción-.

Fuentes gubernamentales estimaban que el empresario nacido en Sudáfrica podría oficializar el desembarco de inversiones en las provincias líderes en la minería de litio. Eso estuvo barajándose semanas atrás cuando Musk tenía un viaje pactado a la provincia de Salta, ubicada al noroeste del país, donde hay un gran potencial para desarrollar la industria de ese mineral.

Según un informe del think tank Fundar, Argentina cuenta con el 22% de los recursos de litio a nivel global. Hasta el año pasado, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) esperaba que las inversiones hasta 2030 alcanzaran los u$s 7000 millones.

¿Puede presumirse que la inversión será para traer a Tesla a la Argentina? Propios colaboradores del gobierno libertario lo ven complicado, dado que la electromovilidad en el país requiere de infraestructura (mayormente referido a la carga de autos para desplazamientos de largo rango) que no se dispondrá en el corto y mediano plazo.

El trasfondo político y el caos regional por X en Brasil

La cumbre Milei-Musk tardó varios meses en gestarse. El magnate lo conoció al calor de la campaña electoral del año pasado, cuando sus propuestas y diferentes videos de campaña se hicieron virales en las redes a nivel global.

Uno de los primeros contactos que ambos personajes tuvieron en redes. (Captura)

Ambos tienen una actividad frenética en X y coinciden en diversos puntos sobre cuestiones ideológicas: rechazan con furor la Agenda 2030, el globalismo y el progresismo cultural. También buscan posicionarse como defensores a ultranza del libremercado y como víctimas de supuestos actores hegemónicos .

La supuesta inversión en Argentina por parte del creador de Tesla se daría unas semanas después de que su principal competidor en el ámbito de los autos eléctricos, la compañía china BYD, anunciara una inversión de 3000 millones de reales en la planta de Camaçari, en el estado de Bahía; la cual comenzará a operar funcionalmente el año próximo.

El vínculo cada vez más fuerte que el dueño de X tiene con el mandatario argentino es inversamente proporcional a la relación que en Brasil tiene con el jefe de Estado brasileño, Lula da Silva; así como con la Corte Suprema de aquel país.

Justamente, el contexto en el que se encontrarán no es indiferente. Musk mantiene un duro enfrentamiento con la Corte Suprema de Brasil (STF, por sus siglas en portugués) y, en particular, con uno de sus principales jueces Alexandre de Moraes, a quien catalogó de "dictador" , luego de que el máximo tribunal ordenara suspender cuentas presuntamente delictivas que están siendo investigadas por el ataque al Planalto del 8 de enero del año pasado, encabezada por seguidores de Jair Bolsonaro que desconocían el resultado de las últimas elecciones presidenciales.

Alexandre de Moraes, juez de la Corte Suprema de Brasil.

Entre los perfiles suspendidos están la diputada federal Carla Zambelli, del PL; el exdiputado Roberto Jefferson (a quien se le aplica prisión preventiva desde 2022) y el empresario Luciano Hang. "Ese juez, descarada y repetidamente, ha traicionado la Constitución y el pueblo de Brasil. Debería renunciar o ser destituido" , afirmó Musk contra de Moraes, una de las figuras con mayor imagen negativa a los ojos de la ultraderecha corporizada en el expresidente Bolsonaro.

Ante la negativa de levantar los bloqueos, Musk marcó que la continuidad de sus oficinas en ese país está en riesgo. "Este juez ha aplicado fuertes multas, amenazado con arrestar a nuestros empleados y cortar el acceso para X en Brasil. Como resultado, probablemente perderemos todos los ingresos en Brasil y tendremos que cerrar nuestra oficina allí. Pero los principios importan más que los beneficios", tuiteó.

"Le ofrecimos asilo a los empleados de X, hay dos de ellos que ya están establecidos en Argentina" , comentó una fuente cercana a Milei que no ostenta cargo en el Gobierno. Ese fue uno de los pedidos que el dueño de Tesla realizó en sus redes, el cual fue respondido con una publicación de la canciller Diana Mondino: "Ratificamos que nuestro país y por extensión sus embajadas, absolutamente siempre, darán refugio a todos aquellos siendo perseguidos por compartir estos valores". Musk vio ese tuit y le dio like.

En Brasil comenzó a circular con fuerza el rumor de que X pueda traspasar sus oficinas a la Argentina, algo que fue ratificado por periodistas de ese país consultados por El Cronista. "Podría ser, pero no es tan operativo Twitter, no requiere oficinas. En Brasil están por una cuestión idiomática" , comentó una fuente con conocimiento del tema en estricto off. Desde el Gobierno ven con buenos ojos un traslado de esa plataforma al país, pero afirman que no hay ningún tipo de novedad al respecto .

X tiene una presencial minoritaria en Argentina a través de su participación mínima en la compañía de publicidad digital Aleph Group, que tiene como fundador a Gastón Taratuta. Entre los inversores también están Mercado Libre y CVC Capital.

"No tengo dudas de que Elon Musk será un actor activo y tendrá un papel importante en la nueva Argentina que está dejando atrás la decadencia de 100 años de populismo" , dijo Milei al ser entrevistado por Bloomberg la semana pasada. Un primer paso del libertario para con el magnate sudafricano fue la desregulación de normativas que permitieron que el servicio de internet satelital Starlink de Musk pudiera retomar sus ventas y pueda operar en Argentina.

Más inversiones en el país, el punto clave de la reunión Milei-BID

El jefe de Estado estuvo acompañado ayer por la mañana por el embajador argentino en Estados Unidos, Gerardo Werthein, en un encuentro pactado con Ilan Goldfajn, y los gerentes del organismo, Matias Bendersky y James Scriven. Según reveló el mismo titular de la organización financiera, se habló sobre el apoyo técnico para mejorar la eficiencia del gasto y la protección de las personas más vulnerables.

Gracias presidente @JMilei por la reunión. En @el_bid seguimos muy comprometidos con el desarrollo de %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7. Hoy hablamos sobre nuestro apoyo técnico para mejorar la eficiencia del gasto y la protección de las personas más vulnerables, y sobre cómo @BIDInvest, nuestro brazo para el... https://t.co/beORXDddF4 — Ilan Goldfajn (@igoldfajn) April 11, 2024

Asimismo, se conversó sobre la posibilidad de que la aplicación del BID Invest "pueda fomentar la inversión y la actividad empresarial en el país". Según comentó la prensa allí presente, los signos sobre ese asunto habrían sido positivos. Semanas atrás, Scriven había comentado que desde el fondo estaban dispuestos a asumir más riesgos para asegurar mayores inversiones al país, pensando en números constantes de entre US$500 y US$700 millones por año en una diversidad de sectores.

Entre los préstamos recientes que realizó ese mecanismo están los u$s 50 millones que anunció a fines del año pasado a la productora de litio Allkem a través de inversiones de capital en Sal de Vida, un nuevo proyecto de litio en la provincia de Catamarca. En lo que va de este año todavía no hubo nuevos anuncios de inversión.