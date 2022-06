Daniel Scioli jura como ministro en el lugar de Matías Kulfas y entusiasma a la 'ola naranja'

Daniel Scioli creía que estaría un tiempo largo en Brasilia pero la abrupta salida de Matías Kulfas adelantó sus tiempos y esta tarde a las 18 jurará como ministro de Desarrollo Productivo. Aunque regresó el lunes desde el vecino país -previa ronda de despedida con distintos funcionarios y con el propio presidente Jair Bolsonaro a quien le regaló una réplica en miniatura de su lancha la Gran Argentina- Alberto Fernández agendó recién para hoy su asunción.

El Presidente le ofreció por teléfono el cargo y por teléfono conversaron algunos detalles. Les falta, dicen, acordar la "letra chica".

En principio el ex gobernador no cambiaría ninguno de los nombres principales del equipo que secundó a Kulfas, varios de ellos ex funcionarios en su gestión bonaerense, aunque se rodearía en el gabinete de algunas personas de su más estrecha confianza. Prefirió esperar al acto de hoy para ir a recorrer las oficinas ubicadas en Diagonal Sur y sólo encomendó a un colaborador que hiciera una inspección previa.

En los días previos Scioli conversó por teléfono con los secretarios del ministerio pero no se reunió con ninguno a la espera de la formalidad de su designación. Con Ariel Shale, secretario de Industria, tiene un vínculo de años y "consideración profesional". Con el secretario de Pymes y Emprendedores, Guillermo Merediz, que es cercano a Santiago Cafiero, ya habló sobre el impulso a las pymes y la prioridad que para ese sector significa el acceso al crédito. Fernanda Avila, de Minería, lo llamó para informarle sobre el viaje a Canadá del que participan gobernadores como Gerardo Morales por ejemplo. Scioli le dijo que hasta no jurar no estaba en funciones y viajó ella. La otra figura importante que seguiría es María Apólito, subsecretaria de Economía del Conocimiento.

EL PLAN DE SCIOLI

Scioli armó ronda de negocios para gobernadores e intendentes como Fernando Espinoza e incluso opositores

Su plan no difiere de la gestión como embajador en Brasil donde aprovechó el cargo para afianzar vínculos con los gobernadores e intendentes, incluso de la oposición. Las economías regionales, las pymes, el intercambio comercial para generar divisas y empleo formal, dice que serán algunas de sus prioridades. Ya avisó también que quiere trabajar en equipo con los ministerios de Turismo -su favorito-; Educación, Desarrollo Social; Ciencia y Técnica y Trabajo.

También se pondrá en línea con Massa, a pesar de ciertos desencuentros entre ellos, para acompañar la sanción de leyes que el Poder Ejecutivo considera imprescindibles como la de electromovilidad y la de impulso a la agroindustria.

En broma, algunos dirigentes dicen que vuelve "la ola naranja" y celebran que sea por la puerta del Museo del Bicentenario. En parte grafica el estado de ánimo en el sciolismo que siente la designación de Daniel Scioli como una revancha después de varias expectativas frustradas.

SCIOLI 2015-2023

En 2019 Daniel Scioli aocmpañó a Alberto Fernández en el debate presidencial contra Mauricio Macri

En las elecciones del 2017 el ex candidato a presidente, derrotado por Mauricio Macri en la segunda vuelta por sólo 49 a 51% de los votos, quedó quinto en la lista de Unidad Ciudadana. Antes que su nombre Cristina y Máximo Kirchner digitaron los nombres de Fernanda Vallejos, Roberto Salvarezza, Fernando Espinoza y Vanesa Siley. Es decir que lo relegaron por tres kirchneristas y el hombre fuerte de La Matanza. Como en otras ocasiones, aceptó y hasta rechazó una oferta de Sergio Massa que el tigrense no olvida.

En el 2019 Alberto Fernández lo convocó para el debate presidencial que se realizó en Rosario y le pidió que ocupara la primera fila. Lo señaló y recordó el debate del 2015 y las promesas incumplidas de Macri. El sciolismo pensaba que ese reconocimiento anticipaba un lugar destacado en el gabinete nacional. En cambio lo designaron embajador en Brasil y se sabe que en política las embajadas son un premio pero también un paso al costado de la escena local.

En los últimos tiempos Scioli hizo gala de su "lealtad" política acompañando al Presidente y al ministro Martín Guzmán, aunque se cuidó y retomó el diálogo con la Vicepresidenta.

Desde que aceptó reemplazar a Kulfas le suena el teléfono con invitaciones a distintas provincias. Los que lo conocen saben que quiere ser candidato en 2023 y que en ese marco la primera invitación que aceptará -tal vez por cábala- será una que le llegó desde Mar del Plata, su ciudad favorita.