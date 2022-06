Matías Kulfas negó ante el juez Rafecas hechos de corrupción en el gasoducto Néstor Kirchner

A sólo una semana de las críticas de Cristina Fernández y a siete días de su renuncia, el ahora ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, prestó declaración en calidad de testigo ante el juez federal Daniel Rafecas y con la participación del fiscal Carlos Stornelli. Según trascendió de fuentes judiciales, el ex funcionario negó cada vez que fue preguntado tener conocimiento sobre posibles delitos en la construcción del gasoducto de Vaca Muerta.

La declaración fue presencial y duró dos horas. Reiteradamente Kulfas negó tener conocimiento de algún posible delito y aclaró tanto lo que dijo "off the record" como sus declaraciones en la radio AM 750 y en el texto de 14 páginas de su renuncia que entregó al presidente Alberto Fernández el lunes por la tarde.

A diferencia de los dichos que empujaron su salida del gabinete y las insinuaciones respecto a posibles hechos de corrupción, el economista señaló que todo lo que dijo fueron discrepancias y discusiones políticas y de políticas públicas después de haber recibido un "ataque injustificado" hacia su Ministerio de parte de la Vicepresidenta que reclamó que la empresa Techint traslade la fábrica de caños que se usarán en el gasoducto Néstor Kirchner a la Argentina. "Usá la lapicera, Alberto", repitió mientras le quitaba la birome al jefe de Estado y tomaba nota. Recién se la devolvió al final, cuando se saludaron antes de irse.

"ERRORES"

Kulfas también habló de los "errores" del texto que circuló en lo que los periodistas llaman "off the record", es decir sin que se cite la fuente de la información. Atribuyó esas imprecisiones (sobre medidas de los caños y las empresas oferentes) al apuro por emitir una respuesta. El mensaje enviado a varios periodistas indicaba que los funcionarios del área energética que responden directamente a la Vicepresidenta fueron los que "usaron mal la lapicera" en beneficio de una empresa y dejando fuera -por las condiciones y medidas de los caños- a otro posible proveedor. De inmediato lo desmintió Laminados Industriales que en un comunicado afirmó que "no produce chapa con calidad API apta para gasoductos, ni tampoco apta para caños de 36 pulgadas de diámetro".

Precisamente respecto a la posibilidad de que la licitación hubiera salido orientada para que sólo hubiera un ganador en detrimento de otras empresas nacionales, aclaró que eso recién sería en el futuro, y que la adjudicación a la firma Techint está justificada en la premura de contar cuanto antes con la obra terminada. Como viene planteando el Gobierno nacional, en el escenario más optimista se promete el autoabastecimiento de gas y su exportación para dentro de un año.



Según las mismas fuentes a las que tuvo acceso El Cronista, el ex ministro Kulfas respondió todas las preguntas que le realizaron tanto del juez como del fiscal.

El cronograma al que el juzgado le da celeridad, continuará el próximo lunes con la declaración del ex funcionario Antonio Pronsato -que coordinaba la construcción del gasoducto- mientras que el martes y el miércoles habrá dos audiencias orales, la primera con expertos en extracción de gas y la segunda con expertos en transporte de gas.

EL ENOJO DE CFK

"Muy injusto, muy doloroso", evaluó el texto informal distribuido en su contra la Vicepresidenta que logró la solidaridad inmediata de Alberto Fernández. Tras una charla telefónica con el Presidente el ministro dio un paso al costado pero recién presentó su dimisión personalmente dos días después. En las 14 páginas se explayó sobre "el internismo exasperante" en el área energética y ratificó sus declaraciones. "Si algo cabe reprocharse respecto al contenido nacional de los insumos del gasoducto, eso debe atribuirse pura y exclusivamente a las características de la licitación realizada por la empresa IEASA, cuyos miembros, al igual que el equipo de la Secretaría de Energía, responden políticamente a la Sra. Vicepresidenta".