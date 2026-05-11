Los gremios docentes anunciaron un nuevo paro nacional con movilizaciones y un cese de tareas que afectará a los alumnos de todos los niveles. Los sindicatos se movilizarán en la cuarta edición de la Marcha Federal Universitaria por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional. En este escenario, diversas agrupaciones anunciaron una movilización a nivel nacional para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial. Los sindicatos de Educación universitaria informaron que el 12 de mayo habrá un paro docente con movilización hacia la Plaza de Mayo. Será una jornada sin clases en distintas universidades del país. Incluso, las escuelas que dependan de instituciones de nivel superior podrían verse afectadas. Los gremios exigen la “urgente” aplicación de la Ley de Financiamiento 27.795, paritarias libres y la recuperación de los salarios. Los sindicatos que confirmaron su adhesión son los siguientes: Desde los sindicatos confirmaron cuáles serán los focos de la marcha: El paro y la movilización hacia Plaza de Mayo dejará una serie de estudiantes afectados y sin clases: