Vivir en la Ciudad de Buenos Aires se vuelve cada vez más caro. Según el último informe del Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA), correspondiente a noviembre de 2025, una familia tipo necesita más de $ 2 millones por mes solo para ser considerada clase media.

El IDECBA tiene previsto publicar este jueves 9 de enero los datos correspondientes a diciembre de 2025, que reflejarán cuánto necesitó realmente una familia porteña para ser clase media durante el último mes del año.

¿Cuánto hay que ganar para ser de clase media en la Ciudad de Buenos Aires?

De acuerdo con los datos oficiales del IDECBA, el ingreso mínimo para que una familia tipo sea considerada de clase media en CABA es de $ 2.076.904 mensuales. Ese monto marca el inicio formal del sector medio porteño.

La clase media se extiende hasta quienes perciben cuatro veces el valor de la Canasta Total, lo que equivale a $ 6.646.095 por mes. Por encima de ese nivel, los hogares pasan a ser clasificados como sectores acomodados.

¿Cómo se define quién es clase media, vulnerable o pobre?

El IDECBA divide a los hogares porteños en seis estratos socioeconómicos según su capacidad de cubrir distintas canastas de consumo. La línea de indigencia se ubica en $ 703.325, que corresponde al valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA). Los hogares por debajo de ese monto no logran cubrir siquiera sus necesidades alimentarias.

La línea de pobreza se fija en $ 1.308.061, valor de la Canasta Básica Total (CBT), que incluye alimentos y otros gastos esenciales. Quienes superan ese nivel pero no alcanzan la Canasta Total, valuada en $ 1.661.524, son considerados no pobres vulnerables.

Entre ese valor y hasta $ 2.076.904 se ubica el sector denominado “medio frágil”. Recién por encima de ese ingreso comienza la clase media propiamente dicha.

¿Cuánto hay que ganar para no ser pobre en CABA?

Para que una familia tipo no sea considerada pobre en la Ciudad de Buenos Aires debe ganar al menos $ 1.308.061 por mes, que es el valor de la Canasta Básica Total. Si sus ingresos están por debajo de ese monto, el hogar queda dentro de la categoría de pobreza, mientras que por debajo de $ 703.325 se lo considera en situación de indigencia.

Estos valores reflejaron subas mensuales del 2,3% en la CBT y del 2,9% en la CBA, lo que muestra que la inflación sigue presionando sobre el presupuesto de los hogares porteños.

¿Cómo impacta el alquiler en el ingreso necesario?

Un punto clave del informe es que las canastas del IDECBA no incluyen el gasto en vivienda, lo que vuelve aún más exigente la realidad para quienes alquilan. Se estima que alrededor del 35% de los hogares porteños no son propietarios.

Durante el tercer trimestre de 2025, el alquiler promedio en CABA fue de $ 454.388 para un monoambiente, $ 618.452 para un dos ambientes y $ 939.565 para un tres ambientes, valores que siguieron aumentando en el último tramo del año.

Cuando se suma este costo al presupuesto familiar, una familia que alquila un dos ambientes necesita más de $ 2 millones solo para no ser pobre, y si alquila un tres ambientes debe superar los $ 3 millones mensuales para poder ubicarse en el piso de la clase media.

¿Por qué en CABA se necesita mucho más que en el resto del país?

La brecha con los indicadores nacionales es muy marcada. Según el INDEC, a nivel país la Canasta Básica Alimentaria fue de $ 566.364 y la Canasta Básica Total de $ 1.257.329 para una familia tipo. Esto implica que un hogar considerado pobre según los parámetros porteños podría no serlo bajo la medición nacional.

¿Qué rubros explican el aumento del costo de vida?

En noviembre de 2025, la inflación porteña fue del 2,4% mensual, impulsada por fuertes subas en rubros clave para el presupuesto familiar. Las carnes aumentaron 4,5%, las frutas 6,8%, el gas 5,5%, los servicios financieros 4,5% y la electricidad 3,6%.

En lo que va del año, la carne acumuló un incremento del 39,4%, las frutas del 42,2% y los alquileres del 34,7%, muy por encima de la inflación promedio.