Marzo se convirtió en un mes particularmente complicado para los que menos tienen, pues el precio de la canasta básica alimentaria en las ciudades del país se encareció 8.1% anual, lo que representó casi el doble de la inflación de marzo, que se ubicó en 4.6% anual. Al cierre del mes pasado, el costo de la canasta básica alimentaria en las zonas urbanas, que concentran aproximadamente 70% de la población del país, se ubicó en MXN $2,571.18 pesos por persona, reportó el Inegi. Al considerar que una familia promedio tiene 4 integrantes, el costo de la canasta básica alimentaria urbana ascendió a MXN $10,284.72. Mientras tanto, el Salario Mínimo de este año se ubica en MXN $9,582.47, por lo que el Salario Mínimo se queda corto en MXN $702 para cada familia. Esto ocurre incluso cuando el año pasado se anunció un incremento de 13% en el valor de la paga mínima para un trabajador formal. De acuerdo con el Inegi, este es un problema para al menos 42.6% de la población que gana hasta un Salario Mínimo. El impacto fue especialmente fuerte en el tercer mes de este año, debido al incremento de los precios del jitomate, los alimentos consumidos fuera del hogar y el bistec de res. En particular, el jitomate, un producto básico de la cocina mexicana, se ha convertido en un dolor de cabeza para las familias. Esta verdura es la más consumida del país, al representar hasta 25% del consumo de los hogares mexicanos, por encima del chile verde, la cebolla, la papa y el tomate. Este alimento es utilizado para platillos como los caldos, las sopas de pasta, salsas y ensaladas. Esta verdura presentó un incremento en su precio al público de 126.3% anual, y causa un efecto dominó en otras áreas como los alimentos consumidos fuera del hogar, que se refieren a loncherías, torterías y fondas populares. El botón de muestra es que la categoría de alimentos consumidos fuera del hogar se encareció 7.1% anual. Otro factor que jugó en contra de los que menos tienen fue el bistec de res, de cualquiera de las partes, que se encareció 10.2%.