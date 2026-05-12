Este lunes se conoció el dato de inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que marcó 2,5% en abril (una baja frente al 3% de marzo) y acumula un alza del 32,4% en los últimos 12 meses. El dato de CABA se considera un precursor del de Nación, el cual el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará el próximo jueves para todo el país. En Argentina, la forma más común de determinar la clase social de una persona es a través de su acceso a las canastas, tanto la Canasta Básica Alimentaria (CBA) como la Canasta Básica Total (CBT), que incluye bienes y servicios no alimentarios, tales como vivienda, educación, salud, transporte y vivienda. Los últimos datos disponibles de la CBA y la CBT pertenecen a abril y arrojaron los siguientes resultados. Por lo tanto, para ser una familia tipo de clase media en CABA se necesitan ingresos familiares entre $ 2.384.515,14 y $ 7.630.448,43, según los datos del índice de Líneas de pobreza y Canastas de consumo para la Ciudad de Buenos Aires. El Sistema de Canastas de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires, diseñado por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA), mide la capacidad de acceso de los hogares de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) para cubrir un conjunto de bienes y servicios compatible con el estándar de vida de la población de la Ciudad. Estas canastas lo que hacen es establecer una línea de pobreza e indigencia, de la cual pueden tomarse ciertos parámetros para saber también cuándo una persona se encuentra en clase media o alta. Con los datos, el IDECBA realiza una construcción de una estratificación de los hogares de la CABA y del Gran Buenos Aires en términos de su capacidad de acceso al consumo de bienes y servicios. Los estratos están definidos de la siguiente manera: Tras la composición de 5 tipos de hogares compuestos por distintos tipos de integrantes y en distintas situaciones sociales, el informe publica un intervalo de ingreso total familiar teórico por estrato para un hogar compuesto por una pareja mujer y varón de 35 años de edad, ambos económicamente activos y propietarios de la vivienda, con dos hijos varones de 9 y 6 años (Hogar 1) (en pesos).