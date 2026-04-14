El último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) señaló que la Canasta Básica Total (CBT), que toma en cuenta las necesidades alimenticias y los bienes y servicios no alimentarios, en el mes de abril fue de $ 380.666 para un adulto soltero. Este monto determina lo mínimo que necesita una persona para estar por encima del nivel de pobreza. El INDEC reveló además que una familia tipo de cuatro integrantes (dos adultos y dos hijos) necesitó $ 1.434.464 en abril de 2026 para no ser considerada pobre. Por lo tanto, quienes tengan un ingreso familiar por encima de ese valor, se podría considerar que están en la clase media. Durante abril 2026, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) fue de 2,2%, mientras que la de la canasta básica total (CBT) fue de 2,6%. La CBA y la CBT acumulan en el año incrementos de 11,6% y 9,6%, respectivamente. El Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA) también publicó los topes de ingresos que indican las diferentes clases sociales a las que pertenece una familia porteña, según sus ingresos. En ese contexto, se conoció que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril fue de 3,4% en total y acumuló un 9,4% en términos interanuales en comparación con el mismo período de 2024. El IDECBA informó que para que una familia pueda ser considerada como clase media debe percibir ingresos equivalentes a entre 1,25 y 4 veces el valor de la Canasta Total (CT). En la capital del país, una familia de 4 personas debe ganar entre $2.342.860,81 y $ 7.497.154,5 para ser considerada de clase media en abril 2026. El parámetro responde a los recursos necesarios para acceder a un conjunto de bienes y servicios considerados esenciales para el grupo familiar como alimentos, indumentaria, salud, transporte, educación y esparcimiento, entre otros. Es importante aclarar que no contempla el costo del alquiler de una vivienda, un gasto esencial para una parte importante de la población.