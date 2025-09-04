Después de varios meses sin actualizaciones en los haberes, el Gobierno nacional confirmó un nuevo aumento salarial para el personal de las Fuerzas Armadas.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Conjunta 63/2025, publicada en el Boletín Oficial, y establece una suba acumulada del 6% hasta noviembre, con ajustes mensuales que rondan el 1,3% en promedio.

La decisión fue tomada por el Ministerio de Economía y el Ministerio de Defensa, en base a la evaluación escalonaria realizada por la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público.

Nuevo aumento para las Fuerzas Armadas

La resolución establece los nuevos importes del haber mensual para los meses de junio a noviembre de 2025. En septiembre, los salarios aumentarán respecto al mes anterior, y se aplican a todas las jerarquías del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

El documento detalla los valores actualizados para cada rango. Por ejemplo, un Teniente General, Almirante o Brigadier General cobrará $ 2.749.104, mientras que un Voluntario de Segunda o Marinero de Segunda percibirá $ 597.297.

¿Cuánto cobran las Fuerzas Armadas en septiembre 2025?

Teniente General, Almirante, Brigadier General: $ 2.749.104

General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $ 2.451.595

General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $ 2.233.647

Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $ 1.956.478

Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $ 1.701.062

Mayor, Capitán de Corbeta: $ 1.340.154

Capitán, Teniente de Navío: $ 1.109.913

Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $ 987.202

Teniente, Teniente de Corbeta: $ 889.995

Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $ 806.045

Suboficial Mayor: $ 1.374.550

Suboficial Principal: $ 1.218.571

Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $ 1.080.280

Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $ 950.227

Sargento, Cabo Principal: $ 853.088

Cabo Primero: $ 765.596

Cabo, Cabo Segundo: $ 708.603

Voluntario 1ra., Marinero 1ra.: $ 645.442

Voluntario 2da., Marinero 2da.: $ 597.297

Fuerzas Armadas: calendario de pagos 2025

El Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares publicó el cronograma de pagos para todo el año. El salario correspondiente a agosto se abonará entre el 1° y el 19 de septiembre.

Las fechas de cobro proyectadas para lo que resta del año son: