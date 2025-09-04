Cuánto cobran las Fuerzas Armadas en septiembre 2025
El Gobierno oficializó un nuevo aumento salarial para el personal militar, con subas mensuales que se aplicarán de forma progresiva hasta noviembre.
Después de varios meses sin actualizaciones en los haberes, el Gobierno nacional confirmó un nuevo aumento salarial para el personal de las Fuerzas Armadas.
La medida fue oficializada mediante la Resolución Conjunta 63/2025, publicada en el Boletín Oficial, y establece una suba acumulada del 6% hasta noviembre, con ajustes mensuales que rondan el 1,3% en promedio.
La decisión fue tomada por el Ministerio de Economía y el Ministerio de Defensa, en base a la evaluación escalonaria realizada por la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público.
Nuevo aumento para las Fuerzas Armadas
La resolución establece los nuevos importes del haber mensual para los meses de junio a noviembre de 2025. En septiembre, los salarios aumentarán respecto al mes anterior, y se aplican a todas las jerarquías del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
El documento detalla los valores actualizados para cada rango. Por ejemplo, un Teniente General, Almirante o Brigadier General cobrará $ 2.749.104, mientras que un Voluntario de Segunda o Marinero de Segunda percibirá $ 597.297.
¿Cuánto cobran las Fuerzas Armadas en septiembre 2025?
- Teniente General, Almirante, Brigadier General: $ 2.749.104
- General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $ 2.451.595
- General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $ 2.233.647
- Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $ 1.956.478
- Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $ 1.701.062
- Mayor, Capitán de Corbeta: $ 1.340.154
- Capitán, Teniente de Navío: $ 1.109.913
- Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $ 987.202
- Teniente, Teniente de Corbeta: $ 889.995
- Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $ 806.045
- Suboficial Mayor: $ 1.374.550
- Suboficial Principal: $ 1.218.571
- Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $ 1.080.280
- Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $ 950.227
- Sargento, Cabo Principal: $ 853.088
- Cabo Primero: $ 765.596
- Cabo, Cabo Segundo: $ 708.603
- Voluntario 1ra., Marinero 1ra.: $ 645.442
- Voluntario 2da., Marinero 2da.: $ 597.297
Fuerzas Armadas: calendario de pagos 2025
El Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares publicó el cronograma de pagos para todo el año. El salario correspondiente a agosto se abonará entre el 1° y el 19 de septiembre.
Las fechas de cobro proyectadas para lo que resta del año son:
- Agosto: del 01/09 al 19/09
- Septiembre: del 01/10 al 20/10
- Octubre: del 31/10 al 19/11
- Noviembre: del 01/12 al 18/12
- Diciembre y SAC 2°: del 19/12 al 07/01/2026
