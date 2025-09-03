Aumento UOCRA: con nueva suba y bono, cuánto cobro en septiembre y cómo quedan todas las escalas

Los trabajadores de la construcción cobrarán con sus haberes de agosto, que se cobran en esta primera semana de septiembre, el segundo aumento salarial acordado por la UOCRA y las cámaras empresariales en la última reunión paritaria.

Se trata de un entendimiento que fue homologado por el Gobierno a mediados de julio, y que consistió en una recomposición del 2,2% a pagar en dos tramos:

Aumento del 1,1% en julio : se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 30 de junio.

: se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 30 de junio. Aumento del 1,1 % en agosto: se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 31 de julio.

Este esquema quedará agotado esta semana, por lo que las partes ya trabajan en un nuevo plan de ajuste salarial para los meses siguientes.

En ese sentido, y en el marco de la última negociación colectiva, las partes acordaron crear una comisión especial para el seguimiento de las variables económicas y del sector de la construcción y su impacto socioeconómico, con el objetivo de definir nuevos ajustes.

Esta comisión, se indicó, comenzó a funcionar el pasado 18 de agosto.

Paritarias UOCRA: cómo quedan los salarios en septiembre 2025

Zona A

AGOSTO

Oficial especializado: $ 5002 (+ suma de $ 40.000)

Oficial: $ 4279 (+ suma de $ 42.000)

Medio oficial: $ 3955 (+ suma de $ 46.000)

Ayudante: $ 3640 (+ suma de $48.000)

Sereno: $ 661.260 (+ suma de $ 40.000)

Zona B

AGOSTO

Oficial especializado: $ 5553 (+ suma de $ 44.400)

Oficial: $ 4753 (+ suma de $ 46.600)

Medio oficial: $ 4384 (+ suma de $ 51.000)

Ayudante: $ 4059 (+ suma de $53.200)

Sereno: $ 736.673 (+ suma de $ 44.400)

Zona C

AGOSTO

Oficial especializado: $ 7689 (+ suma de $ 74.200)

Oficial: $ 7200 (+ suma de $ 77.900)

Medio oficial: $ 6948 (+ suma de $ 85.300)

Ayudante: $ 6746 (+ suma de $ 89.000)

Sereno: $ 1.105.483 (+ suma de $ 74.200)

Zona C "Austral"

AGOSTO