Confirmado | Decretaron feriado el viernes 12 de septiembre y habrá un fin de semana largo de cuatro días
Confirmaron una nueva jornada no laborable que beneficiará a miles de personas. Se trata del único finde XL del mes.
A pocos días de la llegada de la primavera, decretaron un nuevo feriado el viernes 12 de septiembre y miles de personas contarán con un fin de semana extralargo de cuatro días de descanso. ¿Qué se conmemora y a quiénes contempla?
Miles de argentinos se preguntan cuándo será el próximo finde XL para aprovechar para descansar o realizar una escapada turística a alguna región del país. En este marco, del jueves 11 al domingo 12 habrá asueto para un grupo de personas.
¿Por qué es feriado el viernes 12 de septiembre?
El 12 de septiembre se declaró feriado en conmemoración del aniversario fundacional de la localidad de Baigorrita, del partido bonaerense de General Viamonte.
Los feriados fueron dispuestos mediante la resolución 157/2025 publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires. Esta normativa incluye el listado de las fechas no laborables de septiembre en distintos puntos de la provincia.
La medida contemplará a todos los trabajadores del ámbito público de la localidad, así como también a aquellos que ejerzan como empleados en alguna sucursal del Banco Provincia.
¿Por qué habrá fin de semana largo?
Además del asueto del viernes 12 de septiembre, se le sumará el feriado del jueves 11 de septiembre, por lo que habrá cuatro días consecutivos de descanso.
El 11 de septiembre de cada año se conmemora el Día del Maestro, en recuerdo al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, por lo cual los maestros y alumnos podrán disfrutar de un día de extra de descanso.
Vale destacar que el feriado escolar solo se aplica a docentes y estudiantes de las escuelas primarias del país.
Próximo fin de semana largo en Argentina
Cabe destacar que en septiembre no habrá descanso extendido. Los próximos serán en noviembre 2025:
- Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable)
Calendario Completo de Feriados 2025 - Segundo Semestre
Feriados inamovibles restantes:
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
- 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables:
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín
- 12 de octubre: Día de la Diversidad Cultural -se traslada al viernes 10-
- 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Días no laborables con fines turísticos:
- 15 de agosto: puente turístico
- 21 de noviembre: puente turístico
