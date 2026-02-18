La CGT ratificó en las últimas horas el paro general contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno, cuyo tratamiento se llevará a cabo este jueves en la Cámara de Diputados. Tal como indicaron desde la central obrera, la huelga -la cuarta durante el gobierno de Javier Milei- será sin movilización. La decisión se concretó el lunes al mediodía, luego de la reunión que mantuvieron los cotitulares de la central obrera, Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio). Rápidamente, varias agrupaciones de trabajadores se adhirieron a la protesta. Algunos, como ATE y el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que integran un grupo de sindicatos de la CGT y las dos CTA, realizarán una movilización el jueves desde las 12 hacia el Congreso, en rechazo a la norma de modernización laboral impulsada por el Poder Ejecutivo. Desde la cúpula sindical argumentan que la normativa precariza las condiciones de trabajo, busca “romper la matriz sindical” y suprime conquistas históricas. Entre los puntos que causaron rechazo de parte de la CGT se encuentran las modificaciones sobre las indemnizaciones, la jornada laboral, el derecho a huelga y las vacaciones, mientras que también generó críticas el esquema de licencias por enfermedad o accidentes no laborales. “La reforma laboral es inconstitucional: atenta contra el derecho al trabajo y el principio de progresividad", advirtió el secretario general de la central obrera, Jorge Sola, en conferencia de prensa. Con respecto al transporte público, algunos gremios se sumaron a la medida de la CGT, por lo que algunos servicios estarán paralizados por 24 horas. La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), que comanda Omar Maturano, anunció que acompañará la protesta. Se trata de una adhesión clave, ya que UGATT está conformada por 18 sindicatos de los sectores ferroviario, marítimo-portuario, aerocomercial y autotransporte de pasajeros. En detalle, grupa a sindicatos como la UTA, La Fraternidad, SOMU y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). También a los peones de taxis y Vialidad. Esta tarde, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó su adhesión a la medida anunciada desde la central obrera contra la reforma en debate. En un comunicado, el gremio fundamentó su decisión por “la sostenida caída del salario real, la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro del empleo en el conjunto de la actividad”. Por su parte, los metrodelegados del subte también anunciaron a través de un comunicado que, si este jueves 19 de febrero se trata la reforma laboral en Diputados, habrá “paro total de subte y Premetro de 0 a 24 horas”. De esta forma, no habrá colectivos, trenes, subtes ni vuelos en todo el territorio nacional. El Ministerio de Seguridad Nacional ultima los detalles del operativo de seguridad que desplegará este jueves para la jornada del jueves en la zona del Congreso, donde se prevé una fuerte presencia policial y un operativo especial de ordenamiento, con directrices específicas para la circulación y el trabajo de los medios. Cabe señalar que durante el tratamiento del proyecto en el Senado, se registraron fuertes incidentes en las inmediaciones del Congreso, donde se enfrentaron participantes de la movilización y las fuerzas de seguridad. Del lado de los manifestantes lanzaron piedras, botellas y hasta las denominadas bombas molotov, mientras que la policía arrojó gases lacrimógenos, disparó con balas de goma y puso en acción a los camiones hidrantes apostados en el lugar. A raíz de estos hechos, seis efectivos resultaron heridos. Entre las medidas en carpeta se analizan una serie de medidas adicionales que apunten a endurecer los controles de las manifestaciones sociales de protesta, que van desde la revisión de mochilas hasta la prohibición de banderas. “Hemos conversado de endurecer más las medidas para la realización de manifestaciones o este tipo de protestas, llámese el protocolo antipiquete…la cantidad de elementos que tenemos en cuenta”, advirtió la titular de la cartera de Seguridad, Alejandra Monteoliva. “No solamente se pueden dar de alguna manera revisión de mochilas. Pongo un ejemplo: banderas. Si después van a estar usando los palos de la bandera de flecha, o de arma para tirarlas…Vimos el miércoles pasado cómo le sacaban los palos“, indicó la ministra. En ese sentido, Monteoliva indicó que desde su cartera se va a “mirar de qué manera se puedan realizar otro tipo de controles sin poner en riesgo la vida de absolutamente nadie”.