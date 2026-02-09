La Justicia procesó al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en la causa por presunta corrupción en el organismo. El juez federal Sebastián Casanello, quien lleva la causa, le trabó además un embargo de más de $ 200.000 millones aunque no le dictó prisión preventiva. Además de Spagnuolo, el procesamiento también alcanza al exfuncionario Diego Garbellini, al empresario Miguel Ángel Calvete, su hija y a 14 otros acusados. El abogado fue procesado por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública nacional, y asociación ilícita. En su fallo, Casanello argumentó que la investigación ”permitió reconstruir un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la ANDIS, con operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos". En esa línea, el magistrado advirtió: “La Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”. De acuerdo a la resolución, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores del organismo. “En varios documentos se repite la figura de Miguel Calvete, quien habría traficado sus influencias a un espectro amplio de empresas interesadas en contratar con la Agencia -directa o indirectamente-“, señala. Y agrega: “Pero también fuera de ella, por ejemplo en lo que toca a Ornella Calvete y su círculo, ha aparecido evidencia de prácticas similares alejadas del buen gobierno y de un manejo transparente de la gestión de Estado, particularmente, las compras públicas”. Spagnuolo es un abogado que compartía muchas de las ideas libertarias y formas que Milei mostraba en los primeros años de la aparición del partido. Ambos se conocieron por redes sociales y la relación pasó al ámbito personal. En 2021, el letrado integró el puesto 11 de la boleta de candidatos a diputados nacionales y posteriormente, el jefe de Estado lo designó como titular de ANDIS. La única experiencia de Spagnuolo en el área de Salud había sido como asesor de Carlos Kambourian, expresidente del Garrahan, en un paso por la municipalidad de Pilar. En agosto del año pasado, su rol tomó relevancia después de descubrir un esquema de fraudes dentro del organismo durante un proceso de auditoría. Las estimaciones oficiales indicaron que las maniobras fraudulentas pasaban de los u$s 1000 millones. La causa empezó con una serie de audios, donde una voz atribuida a Spagnuolo denuncia un sistema de retenciones del 8% en las compras de medicamentos, orquestado por Eduardo “Lule” Menem –mano derecha de la secretaria general Karina Milei– y la droguería Suizo Argentina. En esas grabaciones, el exfuncionario se queja: “A mí me están defalcando la agencia” y menciona tener “todos los WhatsApps de Karina” como respaldo. “Esto lo hacen de ratas. Es un kiosco de u$s 20.000/ u$s 30.000 por mes”. “A Karina le llega el 3% y el 1% se va en la operatoria”, se escucha decir a Spagnuolo. El extitular de ANDIS agrega en los audios que no tenía control sobre la operatoria, por lo que optó “controlar” que lo suyo “esté ordenado porque el quilombo lo hacen atrás”: “A mis espaldas. Yo no tengo nada que ver”. En los audios difundidos por el programa Data Clave, el funcionario aclara que Milei estaba al tanto de lo sucedido: “Yo fui y le dije: ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”. Según detalla, “hay una gama enorme de negocios”. “Hay medicamentos que tienen descuento. Entonces la droguería la consigue más barato y le da una rentabilidad mayor. Hay medicamentos que no tienen descuentos y la rentabilidad es menor. ¿Qué hace la Suizo? Todos los medicamentos que tienen descuentos van para ellos”, expresa.