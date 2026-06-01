Este lunes, 1 de junio de 2026, elEuro y dólar cotiza a 1.166 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 0,05%.

En la última semana, el tipo de cambio euro-dólar avanzó 0.26%, mientras que en el último año registra una variación de -0.74%, indicando un repunte reciente dentro de una tendencia anual levemente bajista.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pexels).

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, evidenciando un aumento en su valor que podría reflejar un mayor interés por parte de los inversores. Este crecimiento continuo en la cotización sugiere un ambiente económico optimista y una mayor confianza en el mercado.

El análisis indica que el fortalecimiento del dólar puede estar impulsado por factores como expectativas de crecimiento económico y políticas monetarias favorables. Sin embargo, es importante monitorear esta evolución para determinar si esta tendencia sostenible se mantendrá en el futuro.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, que es del 1.78%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 5.78%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pexels).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.