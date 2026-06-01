El dólar cotiza a 17.33 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este lunes, 1 de junio de 2026.Esta cifra muestra que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.15%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.36 pesos y un mínimo de 17.28 pesos.

La cotización del Dólar subió 0.31% en la última semana, pero acumula -7.49% en el último año, evidenciando un repunte reciente frente a una tendencia anual negativa.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días la cotización mostró un comportamiento lateral: cinco alzas y cinco caídas, sin días estables, con alternancia marcada, una breve racha bajista al inicio y otra alcista a mitad y cierre en retroceso.

En los últimos doce meses, el Dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 3.87%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.60%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 que indica un aumento en su valor en comparación con los días pasados. Este crecimiento sugiere una mayor demanda de la moneda estadounidense y un posible fortalecimiento de su posición en el mercado.

A pesar de la tendencia positiva observada hoy, es importante considerar factores económicos y políticos que puedan influir en su cotización en el futuro. La sostenibilidad de este aumento dependerá de la estabilidad económica y la confianza en el mercado.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Cómo y dónde vender dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última variante ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.