Cristina, Massa y Kicillof podrían estar juntos en un acto del PJ bonaerense: ¿habrá foto de unidad?

El Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires convocó a una reunión para este lunes en el municipio de Moreno. El evento, que se llevará a cabo en la reserva municipal Los Robles, tiene como objetivo generar un espacio de reflexión y debate sobre la situación política actual del peronismo. La convocatoria generó, sin embargo, expectativas especiales debido a la posible participación de figuras clave del peronismo, entre ellas Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa, a quienes se le cursaron invitaciones.

Fuentes partidarias confirmaron a la agencia de Noticias Argentinas que la presencia de la ex presidenta Cristina Kirchner está asegurada, mientras que Sergio Massa, referente del Frente Renovador, se encuentra afinando detalles para su participación. En cuanto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aún no respondió a la invitación , aunque se espera su asistencia. Si las tres figuras del peronismo asisten, se trataría del primer encuentro público entre ellos desde la campaña presidencial de 2023.

El encuentro se llevará a cabo dentro del marco del Consejo Provincial del PJ, y en su agenda se incluirán la presentación de un informe sobre el bloque legislativo provincial y un análisis de la situación política. Esta reunión también marca un momento simbólico para Cristina Kirchner, quien asumirá formalmente la presidencia del PJ nacional el próximo miércoles, en una ceremonia prevista para las 18 en la sede de la Universidad Metropolitana (UMET).

El evento tendrá lugar en un terreno político favorable para la ex presidenta, ya que la intendenta local, Mariel Fernández, se encuentra alineada con su espacio. Además, Fernández es una de las vicepresidentas del PJ nacional, lo que refuerza la sintonía entre el gobierno municipal y la conducción kirchnerista.

Este reencuentro se produce en un contexto de tensión interna dentro del PJ, en particular entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof, quienes tuvieron diferencias marcadas en los últimos meses. La relación entre ambos se complicó tras los comentarios de la ex presidenta, quien aludió al gobernador como "Poncio Pilatos" y "Judas" por no respaldar de manera explícita la candidatura de Ricardo Quintela a la presidencia del PJ. A pesar de las diferencias, el gobernador expresó en diversas ocasiones su deseo de mantener la unidad dentro del peronismo, algo que parece ser un tema central en la agenda de la reunión del lunes.

Kicillof, por su parte, resaltó la importancia de evitar confrontaciones internas que puedan debilitar al partido en un momento clave, y llamó en su momento a dejar atrás las "metodologías y conductas" que llevaron a la derrota en las elecciones presidenciales de 2023. Sin embargo, en otro mensaje, también dejó en claro que no puede aceptar el "disciplinamiento" que implica que cualquier crítica o diferencia se resuelva mediante la imposición de la disciplina partidaria.