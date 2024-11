Sin balotaje: una encuesta cruzó a Milei con Kicillof en varios planos y la diferencia es contundente

En los últimos tiempos la política argentina estuvo marcada por una polarización casi constante entre Cristina Fernández de Kirchner y el actual presidente, Javier Milei. Sin embargo, pese a que este intercambio de ataques persiste, el gobernador bonaerense Axel Kicillof comenzó a posicionarse como un nuevo protagonista en este escenario. Muchos analistas lo señalan como el potencial candidato presidencial del kirchnerismo, lo que lo coloca en la mira de Milei y redefine las líneas de confrontación.

Este giro en la dinámica política se da en un contexto de tensiones internas dentro del espacio kirchnerista. Las relaciones entre Kicillof y Cristina no fueron precisamente fluidas, con choques que incluyeron la elección de autoridades partidarias del PJ. En ese episodio, Kicillof respaldó la lista encabezada por el gobernador riojano Ricardo Quintela, enfrentándose de manera indirecta con la expresidenta. Aunque esa candidatura no prosperó por decisiones de la junta electoral partidaria, dejó expuestas las diferencias dentro del espacio kirchnerista y la voluntad de Kicillof de marcar una posición propia.

Por otro lado, Cristina Fernández de Kirchner sigue manteniendo su estrategia de confrontar públicamente con Milei, a quien subió al ring político incluso antes de que este asumiera la presidencia. No obstante, Milei comenzó a dirigir sus críticas también hacia Kicillof, presentándolo como el rostro visible del modelo económico y político que su gobierno busca combatir.

En este contexto, los resultados de la última encuesta de DC Consultores cobran especial relevancia, ya que el relevamiento se hace cargo de instalar este nuevo eje de confrontación en la política argentina: en el trabajo se compararon, desde diversos ángulos, las gestiones del presidente Milei frente a la del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El relevamiento no solo midió percepciones sobre políticas de ambos líderes, sino que también exploró la evaluación pública de sus respectivas administraciones.

Uno de los datos más llamativos del estudio proviene de la consulta sobre el modelo "motosierra", la estrategia de ajuste impulsada por Milei. Ante la pregunta: "¿Para usted, con el modelo motosierra la Argentina tendrá un mejor futuro?", el 68,7% de los encuestados respondió afirmativamente, mientras que un 31,3% lo rechazó. Este respaldo mayoritario al plan económico del presidente choca con la visión sobre el rumbo dado por Kicillof a la provincia de Buenos Aires.

Cuando se preguntó si el rumbo bonaerense "es correcto o no es el correcto", el 75,9% consideró que no lo era, frente a un 24,1% que opinó lo contrario. Esta percepción negativa se profundizó al indagar sobre la experiencia de los ciudadanos respecto al camino emprendido por la provincia. A la consulta: "¿Para usted, el rumbo de la provincia es?", las respuestas reflejaron un alto nivel de descontento. El 64,5% lo calificó como "una pesadilla", un 18,7% aseguró que "es el que voté", un 10,6% afirmó que "no es el que imaginaba al votar" y apenas un 6,2% lo describió como "el que quería hace tiempo".

En paralelo, la evaluación del rumbo nacional bajo el liderazgo de Milei ofreció una visión más positiva. Según el sondeo, el 73,7% de los encuestados consideró que el camino adoptado por el Presidente es "el correcto", mientras que solo un 26,3% opinó lo contrario.

¿El fin del kirchnerismo?

Otro aspecto relevante del relevamiento fue la percepción sobre el futuro del kirchnerismo. A la pregunta "¿El kirchnerismo llegó a su fin?", el 63,8% de los participantes respondió que sí, frente a un 36,2% que lo negó.

En cuanto a las expectativas electorales para las legislativas de 2025, el sondeo muestra un panorama ampliamente favorable para La Libertad Avanza. Si las elecciones se realizaran hoy, el 59,5% de los encuestados consideró que la coalición gobernante sería la ganadora. En contraste, un 23,4% opinó que triunfaría genéricamente el peronismo, mientras que el kirchnerismo obtuvo solo un 4,2%. Otros espacios como el PRO, la UCR y la izquierda obtuvieron porcentajes aún menores, con un 6,8%, 4,2% y 1,9%, respectivamente.

El estudio fue realizado entre el 14 y el 15 de noviembre en la sexta circunscripción electoral. La encuesta se llevó a cabo sobre una base de 1.170 casos, con un margen de error de aproximadamente 2,5%. La sexta sección incluye los partidos: Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Bahía Blanca, Benito Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Guaminí, General Lamadrid, Laprida, Monte Hermoso, Patagones, Pellegrini, Puan, Saavedra, Salliqueló, Tres Arroyos, Tres Lomas, Tornquist y Villarino.