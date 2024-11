Luego del silencio en la interna, Kicillof no se guardó nada sobre Cristina

Axel Kicillof, quien no quiso involucrarse en la interna Justicialista y que por ello fue acusado de no dar un apoyo explícito a la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner para la presidencia partidaria, envió hoy un mensaje de alto voltaje político respecto de la situación judicial de las dos veces Primera Mandataria.

El próximo miércoles a las 11, la Cámara de Casación anunciará si confirma la condena a seis años de prisión impuesta a Cristina por la causa "Vialidad " en la que se juzgó el desvío del 80 por ciento de los fondos destinados a la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de empresas de Lázaro Báez entre 2003 y 2015.

Al encabezar una conferencia de prensa en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno bonaerense, Kicillof no dudó en solidarizarse con Cristina y dijo que el fallo es un "verdadero escándalo jurídico".

"No es necesario esperar al miércoles para saber lo que va a suceder, ya que una vez más hubo medios de comunicación que brindaron todos los detalles del fallo que se dictará contra Cristina Fernández de Kirchner. Se está inaugurando un nuevo género que podríamos llamar derecho - ficción: se sacan dictámenes a pesar de que no hay pruebas, no hay delitos en los expedientes y, aún si los hubiera, la acusada no tuvo siquiera la posibilidad material de cometerlos debido a la función administrativa que desempeñaba ", dijo el gobernador.

Junto a la vicegobernadora Verónica Magario; los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; y de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, Kicillof dijo que " el único motivo es impulsar una estrategia de disciplinamiento a través de un juicio falso y una condena ficticia que buscan ensuciar y perseguir políticamente a dirigentes del campo popular".

En ese sentido, Mena señaló: "La Cámara Federal de Casación Penal va a concretar un paso más en la afectación a nuestra democracia, en el marco de un sistema de Justicia que perdió el rumbo hace tiempo".

"Hace meses que diferentes medios de comunicación aseguran que se va a ratificar la condena contra Cristina Kirchner a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos", agregó el ex secretario de Justicia de la Nación.

El caso

La Sala IV de Casación decidió que su sentencia se conozca el miércoles, en un trámite público en el que -si lo desean- podrán estar presentes los acusados, aunque no es obligatorio, informaron fuentes judiciales

El fallo tiene unas 1500 fojas pero los camaristas resolverán al inicio de esta semana si se lee de manera oral sólo la parte resolutiva. La citación será el próximo miércoles 13 en principio en la sala B de la planta baja de los tribunales federales de Retiro y la lectura estará a cargo del presidente de la Sala, Gustavo Hornos, acompañado de sus colegas Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña

La lectura se transmitirá además por videoconferencia y en el edificio de Comodoro Py 2002 se montará un operativo especial de seguridad porque ya se anunció que se hará una "clase abierta" en apoyo a la ex presidenta y no se descartan otras movilizaciones.

A inicios de este año, estos integrantes de la sala IV de Casación escucharon en sucesivas audiencias los argumentos de apelación al veredicto que el 6 de diciembre de 2022 emitió el Tribunal Oral Federal 2 al término de un juicio oral a la entonces Vicepresidenta, ex funcionarios de su gobierno y al empresario Lázaro Báez iniciado en 2019.

En esa instancia de apelación, el fiscal ante Casación Mario Villar insistió en condenar a la ex presidenta a 12 años de prisión, al respaldar a los fiscales de juicio Diego Luciani y Sergio Mol a, quienes habían reclamado esa pena el debate oral por entender que hubo dos delitos, administración fraudulenta y asociación ilícita.



Diego Luciani, el fiscal que pidió 12 años de prisión para CFK en primera instancia

Pero por mayoría de dos votos a uno, los jueces del TOF2 Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu con disidencia de Andrés Basso resolvieron condenar a la ex presidenta, a Báez, al ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y al ex secretario de Obra Pública José López a seis años de prisión por "administración fraudulenta agravada".



En los fundamentos del veredicto, el TOF 2 remarcó que hubo un "hecho inédito en la historia del país, pues se ha acreditado que ciertas decisiones trascendentales respecto de la marcha empresarial del grupo (de Lázaro Báez) fueron adoptadas siguiéndose órdenes expresas de los más altos integrantes del Poder Ejecutivo Nacional".

A lo largo de casi tres años de juicio oral se comprobó "un interés manifiesto sobre el plan criminal de la por entonces presidenta de la Nación Cristina Kirchner, evidenciado a través de su participación en los beneficios económicos producto del delito obtenidos por intermedio de múltiples vínculos contractuales y comerciales con Lázaro Antonio Báez en forma concomitante a la ejecución de esta maniobra", agregó el Tribunal.



En las audiencias ante Casación, la defensa de la ex presidenta reclamó la absolución y sostuvo que la causa es parte del "lawfare" en su contra.