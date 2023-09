Del Evita a la CCC, las organizaciones se alinean con Massa en un acto masivo: quién no asistirá

Los movimientos sociales cercanos al Gobierno nacional preparan para este jueves un acto junto al candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, con el objetivo de apuntalar la campaña de cara a las elecciones generales del 22 de octubre.

El evento se llevará a cabo a las 17 hs en el microestadio Malvinas Argentinas, en la ciudad de Buenos Aires, y allí se congregarán el Movimiento Evita, de Emilio Pérsico y Fernando 'Chino' Navarro; Barrios de Pie, de Daniel Menéndez; y la Corriente Clasista y Combativa, que conduce Juan Carlos Alderete.

Las tres organizaciones, que se mantuvieron alineadas al oficialismo desde el inicio de la administración de Alberto Fernández buscarán movilizar a una multitud en respaldo del ministro de Economía y así relanzar su campaña presidencial.

Emilio Pérsico, del Movimiento Evita

El Movimiento Evita, dirigido por Emilio Pérsico, tiene una relación históricamente conflictiva con el kirchnerismo y particularmente La Cámpora, que culminó en que, en las elecciones legislativas de 2017 -en pleno auge del macrismo-, la agrupación apoyara la candidatura a senador de Florencio Randazzo contra la de Cristina Fernández de Kirchner.

En el reordenamiento del peronismo de 2019, con la formación del Frente de Todos y el anuncio de la fórmula de la expresidenta y Alberto Férnandez, la organización social liderada por Pérsico se incorporó a la coalición, manteniendo una tensa relación con los sectores más kirchneristas y brindando apoyo al entonces ministro de Economía Martín Guzmán y a un ‘albertismo' que nunca se terminó de consolidar.

Hoy, con la figura del Presidente en un segundo plano, la agrupación muestra mayor cercanía con Sergio Massa y apoya inequívocamente su candidatura.

Daniel Menéndez, coordinador nacional de SOMOS/ Barrios de Pie también manifestó: "Tenemos que pedir perdón por no haber estado a la altura de las expectativas y no haber hecho todo lo que tendríamos que haber hecho. Pero hay que dejar en claro que la salida no es un salto al vacío, que lo que se viene con Milei es mayor deterioro, que la convivencia democrática va a estar muy amenazada por las medidas que plantea y por las condiciones de vida que esas medidas van a generar".

Por su parte, la diputada nacional de SOMOS/ Barrios de Pie, Natalia Souto, expresó que "los movimientos populares apoyamos a Massa. Vamos a dar vuelta la elección porque no podemos permitir que vuelva el pasado, que vuelva el neoliberalismo. Vamos a ir barrio por barrio y casa por casa. No nos van a arrebaten los sueños de una patria con inclusión y justicia social".





El planteo de Grabois a Massa

Juan Grabois

Por otra parte, el grupo vinculado a los movimientos sociales que no termina de acoplarse a la campaña de Massa es el Frente Patria Grande, liderado por el otrora contrincante interno del candidato, Juan Grabois, que no participará del acto de este jueves.

La semana pasada, en diálogo con Alejandro Fantino, Grabois lanzó una dura acusación contra el candidato presidencial de su espacio, vinculándolo -como ya se había rumoreado- con el armado de Javier Milei. "Milei armó las listas con toda gente de Massa. No sé si le dio una mano o no él, sé que la gente era gente del partido de Massa", dijo el dirigente. "No me cabe la menor duda que no son enemigos acérrimos", agregó.



Sin embargo, también explicitó su apoyo electoral al ministro de Economía, pero no sin darle una advertencia. "Digo que hay que votar a Massa porque sería infinitamente peor votar a (Patricia) Bullrich o a Milei, pero no le garantizo apoyo como no se lo garanticé a Alberto aunque lo apoyé, porque creí que era infinitamente peor votar a Macri", expresó.

Con la decisión de Massa de aumentar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, la diputada Natalia Zaracho, del Frente Patria Grande y cercana a Grabois, se expresó con un tono crítico en redes sociales.

"Felicitaciones a la CGT por haber conseguido un aumento tan significativo para los trabajadores registrados con sueldos entre 700.870 y 1.770.000 pesos", escribió la diputada en X (nuevo nombre de Twitter).

Y continuó: "les pido que ayuden a los millones de desamparados que laburan en la informalidad, el monotributo, cooperativas, el campo pobre, ese 50% de nuestro pueblo trabajador y sus familias que subsiste entre la pobreza y la indigencia, cuya existencia y reclamos nadie parece darse por enterado".

"Se los pido a ustedes porque nosotros más allá de nuestras intenciones, de nuestros esfuerzos, de algunas experiencias exitosas, tanto los movimientos sociales que buscan representar sus reivindicaciones, tanto como fuerza política que intenta expresar su agenda dentro de UP, no se nos escucha", finalizó la diputada.



Mostrando la amplitud de opiniones dentro de los movimientos sociales oficialistas y en contraposición al Frente Patria Grande, el diputado Juan Marino del Partido Piquetero (también parte de Unión por la Patria) celebró la reducción del impuesto a las ganancias.

Como Partido Piquetero saludamos la histórica victoria de los sindicatos: ¡EL SALARIO NO ES GANANCIA!



La unidad del movimiento obrero y piquetero prepara un futuro mejor para todos.



"Como Partido Piquetero saludamos la histórica victoria de los sindicatos: ¡EL SALARIO NO ES GANANCIA! La unidad del movimiento obrero y piquetero prepara un futuro mejor para todos. Cada conquista genera mejores condiciones para que todos avancemos en las reivindicaciones pendientes. ¡Si gana uno, ganamos todos!", escribió en X.