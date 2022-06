"Cristina nos declaró la guerra": la dura respuesta de Luis D'Elia, Juan Grabois y otros referentes sociales

Cristina Kirchner criticó con dureza a los movimientos sociales en su discurso en la CTA el Día de la Bandera. "Flojita de memoria", "Garcas hay en todos lados" y "Nos declaró la guerra" fueron algunas de las duras respuestas de los principales referentes.

Durante su aguda crítica al presidente Alberto Fernández y algunos de sus funcionarios en BCRA, AFIP y el Ministerio de Producción, Cristina Kirchner criticó la distribución y la "tercerización de las políticas sociales", e instó al Estado a "recuperar ese rol para transparentar" la gestión y asignación de planes . En ese sentido, le 'pegó' a los dirigentes barriales por su control clientelar de los planes sociales.

"Eso no es peronismo. El peronismo es laburo, trabajo. No es depender de un dirigente barrial para que me de el alta y la baja", criticó la vicepresidenta, remarcando que esto se da "sobre todo en las mujeres, que son las más explotadas".



"El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me de el alta y la baja", criticó la expresidenta.

Ante esto, distintos referentes de movimientos sociales criticaron con dureza los dichos de Fernández de Kirchner, entre ellos, Juan Grabois, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Luis D'Elia, o el titular de Barrios de Pie, Daniel Menéndez.

LAS CRÍTICAS DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES A CRISTINA KIRCHNER

A través de sus redes sociales Juan Grabois, titular del Movimiento de Trabajadores Excluidos, uno de los movimientos sociales más cercanos al ala albertista del Gobierno; criticó la poca llegada del Estado a los sectores más vulnerables y destacó el rol de estas organizaciones en este sentido.

"La economía popular no es tercerización de facultades que antes ejercía maravillosamente el Estado sino creación heroica de los excluidos dónde el Estado solo llega en patrullero y el Mercado con descarte", remarcó con dureza. Y disparó: "Garcas hay en todos lados. Hoy [por la reunión de la CTA de este lunes] había un par ¿no? Unidad y debate. Me va".



Por su parte, Luis D'Elía, referente del partido MILES, sumó una nueva crítica a la vicepresidenta, mostrando así su cercanía al presidente Alberto Fernández en el marco de la interna del Frente de Todos.

D'Elía tildó de "flojita de memoria y de agradecimiento" a Kirchner y fue terminante al remarcar que esta le "declaró la guerra a todos los movimientos sociales de la Argentina en general y a los kirchneristas en particular".

Además, el referente de MILES también criticó a la CTA, a cargo de Hugo Yasky, y cómo esta "la aplaudía" mientras la vicepresidenta no regalaba "ni una sola palabra de apoyo al presidente Alberto Fernández".

Posteriormente, en diálogo radial, D'elía volvió a apuntar contra Kirchner y, en referencia a su rol en la interna oficialista, dijo que "lo que está haciendo es suicida" y que él "no se quiere suicidar con ella".

"Estoy muy dolido por la declaración de guerra que nos hizo, sin distinguir nada; es un agravio flojo de memoria y agradecimiento después de todo lo que hicimos en 20 años por ella", agregó.



El dirigente social también le recriminó a la vicepresidenta que fue preso por "parar un golpe ruralista contra ella" y criticó su juicio: "No se qué pasa en su cabeza, hace muchos años que perdí contacto, desde que caí en la cárcel, no tengo que explicar todo lo que hicimos por ella, y ni un llamado telefónico", subrayó.

El titular de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, también criticó los dichos de la expresidenta en diálogo con AM750: "Tuvo un tono demasiado despectivo con la tarea de la militancia social y los movimientos sociales. No lo comparto", resaltó.

Además, indicó que sus críticas a la distribución de los planes sociales están ligadas a un "debate al interior del Frente de Todos" en el que la vicepresidenta "estigmatiza el esquema organizativo comunitario" .

Finalmente, representantes de la izquierda también opinaron sobre el pedido de Cristina para que el Estado recupere "el control, la auditoría y la aplicación" de las políticas sociales.

Néstor Pitrola, exdiputado nacional del Frente de Izquierda, y Silvia Saravia, la Coordinadora Nacional del Movimiento Barrios de Pie, se sumaron a las críticas a la expresidenta a través de sus redes.

"Las mujeres somos protagonistas y dirigentas en las organizaciones que estamos en las calles, enfrentando el modelo de pobreza y precarización laboral de tu gobierno", criticó Saravia en defensa de las mujeres.