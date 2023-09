"Creen que van a cobrar en dólares": un funcionario de Massa arremetió contra el plan de Milei

"Quizás los compañeros creen que van a cobrar en dólares, que van a tener un voucher para ir a las mejores universidades de la Argentina o a los mejores colegios. Lo más probable es que, al contrario, para poder estudiar van a tener que poner plata en el mismo colegio que van hoy". El encargado de desterrar los mitos del plan de dolarización de Javier Milei fue el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, que les habló a los propios en una charla organizada por la Escuela Justicialista Néstor Kirchner.

El funcionario del gabinete de Sergio Massa detalló que "la dolarización tuvo una experiencia piloto, un plan de estabilización como fue la convertibilidad". Y recordó que desembocó en la crisis de 2001 porque "se enamoraron del plan como algo definitivo".

Para Setti, eso generó un círculo vicioso. "Cada ajuste que hacíamos para mantenernos en la convertibilidad, nos llevaba a un nuevo ajuste porque el circuito económico era menor", indicó.

El problema de productividad

Uno de los problemas que se comparte con el plan de dolarización según indicaron referentes de distintos espacios, incluso de Juntos por el Cambio, es que "no se puede igualar la productividad nuestra con la de Estados Unidos por el tipo de cambio".

"Cómo podemos mantener el trabajo de la Argentina si tenemos salarios dolarizados y costos dolarizados", planteó el secretario de Finanzas.

Además del "golpe inflacionario de que se hiciera a un tipo de cambio que no se puede ni calcular hoy por la falta de dólares", advirtió que Argentina debería convertirse en un país de servicios "y no productivo como es hoy".

"La pérdida de empleos, de salarios, todo eso lo empezaríamos a ver en el corto plazo. Eso es importante transmitirlo porque quizás los compañeros creen que van a cobrar en dólares", enfatizó Setti en la reunión moderada por el funcionario de Anses Santiago Fraschina y donde compartió panel con los economistas Mercedes D'Alessandro, Pablo Manzanelli y Mariano De Miguel.



El BCRA no va a emitir dólares

Entre otra de las aclaraciones sobre los preconceptos que genera la idea de "dolarización", Setti indicó que "el BCRA no va a emitir dólares" y que, si no los puede generar por las exportaciones, habrá que tomar deuda. El funcionario puso un ejemplo "simplificado":

"Cualquiera de nosotros va y pone u$s 100 en el banco, porque estamos dolarizados, en plazo fijo o algún tipo de inversión. Viene alguien y pide u$s 80 prestados. El banco se los presta y quedan u$s 20 de encaje o requisito mínimo de liquidez. Ahora no hay u$s 100. Ese banco dice que algunos tienen u$s 100 y otro tiene u$s 80. Pero si yo quiero los u$s 100 que deposité, no van a estar esos dólares", planteó.

Exportaciones y endeudamiento

En ese marco, enfatizó que se tendrán que generar nuevos dólares. "Si no los generamos por el mercado de exportaciones y no podemos crecer por nuestras exportaciones, que es lo más probable porque no vamos poder producir dolarizados a un nivel para el que nuestras exportaciones sean pujantes. Lo más probable es que, después del endeudamiento inicial para dolarizar, nos tengamos que seguir endeudando" para conseguir dólares.

"Este sistema no funciona para la Argentina. Esto pasó en la convertibilidad en alguna medida cuando se autorizaron los endeudamientos en dólares", remarcó el secretario que fue ratificado por Massa.

El mensaje para la tropa

"Podemos tener deficiencias, habernos equivocado, hicimos nuestra autocrítica y seguimos viendo dónde nos equivocamos", dijo Setti que dejó el habitual perfil bajo y se metió en la campaña para 'evangelizar' a los votantes.