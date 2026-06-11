Ya es oficial | Todos los jubilados y pensionados tendrán que dar certificado de supervivencia para seguir cobrando el apoyo (foto: archivo).

Los jubilados y pensionados de la ANSES pueden acceder a determinados créditos, especialmente pensadas para estos grupos. El Banco Nación, por ejemplo, ofrece dos líneas diferenciadas para quienes cobran sus haberes a través de esa entidad.

La condición excluyente es percibir los haberes previsionales a través de la entidad . Pero, cabe aclarar, que quedan fuera de ambas opciones los titulares de pensiones no contributivas (asistenciales, por leyes especiales y graciables) que dependen del Ministerio de Desarrollo Social.

Préstamo personal: hasta $ 50 millones en 72 cuotas

La línea principal permite solicitar desde $ 100.000 hasta un máximo de $ 50.000.000 , con un plazo de devolución de hasta 72 meses. El tope efectivo que corresponda a cada solicitante se determina en función de sus ingresos: la cuota mensual no puede superar el 35% del haber neto. Los montos se calculan en múltiplos de $ 100.

El sistema de amortización es francés, con cuotas mensuales iguales y consecutivas que se debitan automáticamente de la caja de ahorros del titular.

Para los clientes que operen a través del aplicativo e@descuentos, el descuento se realiza directamente sobre el recibo de jubilación o pensión mediante el código que ANSES asigna al banco.

Adelanto de haberes: hasta $ 1.000.000 y devolución en una cuota

La segunda opción es el Adelanto de haberes, un préstamo de libre destino gestionable de forma inmediata desde la aplicación BNA+. Sus características principales:

Monto mínimo: $ 50.000

Monto máximo: $ 1.000.000

Plazo: una única cuota, que se cancela automáticamente con la primera acreditación de haberes posterior al uso del crédito

Los fondos se acreditan en la misma cuenta donde se percibe la jubilación o pensión

La oferta se renueva de forma automática cada mes