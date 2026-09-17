Si bien los gastos corrientes aumentarían un 4% real en 2027, según calculó el Instituto Argentino de análisis fiscal, éstos estarán traccionados por la seguridad social, que tendrán una suba del 7,2%.

En tanto, partidas como servicios económicos, vinculadas a los subsidios, plantean una caída en términos reales del 13,3% ajustado por la inflación prevista por el REM. Contra el 2023, el gasto en este segmento cae 68% real en 2027.

“En servicios económicos la caída se da principalmente por la reducción en subsidios a tarifas y energía e infraestructura vial ”, detalló un análisis de la Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Dentro de los subsidios, los de energía, combustibles y minería se reducirán un 22% real en 2027 contra 2026. El objetivo del Ejecutivo es que los precios se sigan alineando con los costos para normalizar las tarifas.

La titular del FMI, Kristalina Georgieva, en Buenos Aires junto a Luis Caputo FMI

En transporte, en tanto, la variación real será prácticamente nula. Esto es, seguirán en el nivel de este año. En la comparación contra 2023, las transferencias para transporte cayeron 63%, de acuerdo con el Monitor de Presupuesto de ACIJ.

Esas definiciones están en línea con lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para recomponer el sistema de tarifas y focalizar subsidios en sectores vulnerables .

Las transferencias para la industria, por otra parte, se reducen un 6,7% en 2027 en términos reales contra el 2026 y bajan un 76% contra el 2023.

Por otra parte, se plantea una caída real de los intereses de la deuda (-3,7%), de acuerdo con los datos de IARAF.

Habrá marchas y cortes en el Congreso. Foto: NA.

En medio de un año electoral, en tanto, el Presupuesto plantea una serie de 67 obras públicas en las provincias con diversas fuentes de financiamiento : aportes directos del Tesoro Nacional, préstamos internacional o fideicomisos con asignación específica.

Entre las líneas de crédito externo figuran operaciones con organismos multilaterales como el BID, que asignará préstamos para cercos ferroviarios, acueductos y plantas potabilizadoras, o financiamientos asociados a programas ambientales globales.