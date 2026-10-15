El debate parlamentario por la Ley de Tierras volvió a encenderse en el Congreso tras las modificaciones del DNU 70. La discusión gira en torno a la regulación de la venta de campos a compradores extranjeros en Argentina.

En ese marco, la diputada peronista por la Provincia de Buenos Aires, Julia Strada, rechazó la apertura del mercado inmobiliario rural planteada por el Ejecutivo. Por su parte, el referente del PRO Martín Tetaz le salió al cruce con duras críticas conceptuales sobre la normativa en debate.

La posición de Strada y el cruce de Tetaz en redes sociales

La referente de Unión por la Patria fijó una clara posición respecto al impacto del decreto oficial sobre el territorio nacional. Strada señaló: “Hay que derogar el DNU 70 para defender las tierras y la soberanía de la extranjerización que pretenden”.

Así, la dirigente fundamentó su postura contraria a la libre venta de inmuebles rurales a capitales del exterior. Además, argumentó que la normativa vigente hasta el momento protegía los recursos estratégicos del país.

Por su parte, Martín Tetaz salió al cruce por la mirada de la diputada opositora sobre la propiedad privada y el control estatal. El economista afirmó: “No hay ningún riesgo de soberanía porque una hectárea sea de Benetton, en vez de ser de Rattazzi, o de Lewis en vez de Alfredo Coto”.

El cruce de Tetaz con Strada en X. Redes sociales

Sin embargo, el exlegislador por el radicalismo remarcó que las leyes locales aplican sobre cualquier dueño. De esta manera, buscó minimizar el impacto geopolítico que genera la llegada de compradores transnacionales.

En ese sentido, Tetaz profundizó sobre las facultades reguladoras que mantiene el Estado argentino. El diputado explicó que “la capacidad de control de estado y su poder de policía sobre el territorio es exactamente el mismo en uno y en otro caso”.