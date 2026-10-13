En esta noticia Un peronismo dividido

Sergio Uñac se metió de lleno en la campaña y difundió su primer spot de cara a las elecciones de 2027. Busca un lugar entre los candidatos del peronismo y ya reconoció que ve a Axel Kicillof como un rival directo.

El video, titulado “Por qué quiero ser presidente”, fue compartido este martes por el senador nacional y exgobernador de San Juan, en su cuenta de X. Uñac aparece frente a una biblioteca y arranca con un diagnóstico social: “Hay mucho desánimo en la sociedad. La gente la está pasando mal”.

Luego responde la pregunta que da título al spot. Dice que quiere poner su experiencia “al servicio de todos” y que el trabajo alcance. Pide además que valga la pena producir y que “los hijos de todos” sientan que el país tiene futuro.

Se trata del segundo video de una serie que comenzó el jueves 8 de octubre. El primero aludía al aniversario del nacimiento de Juan Domingo Perón, mantenía la misma estética y no mencionaba la candidatura del ex gobernador.

En ese video definía al peronismo como “el vehículo para incluir a todos, para poder cambiar la realidad”. También lo describía como “un estilo de vida” y afirmaba que es “mucho más que un partido político”, sin referirse aún a sus aspiraciones.

El spot de este martes es otro paso en su incipiente campaña dentro del peronismo. En marzo, durante una entrevista con el streaming Blender, Uñac había sido el primero del espacio en anunciar que quería representarlo en los próximos comicios.

El spot de este martes es otro paso en la incipiente campaña de Uñac dentro del peronismo.

En esa ocasión habló de “una decisión personal” que ya estaba “tomada” y aseguró que “hay gente de peso” dentro del espacio que lo acompaña. También defendió las PASO como un mecanismo posible para ordenar la interna peronista.

Según planteó, todos coinciden, al menos en ámbitos privados, en que el peronismo tiene que discutir candidaturas. Se preguntó de qué otra manera se haría, y descartó que sea “sentado en una mesa, utilizando el mecanismo del acuerdo”.

Consultado por Kicillof, también anotado en la carrera, hoy distanciado de Cristina Kirchner y con su propio espacio, el Movimiento Derecho al Futuro, Uñac lo consideró un contrincante directo. “Lo pienso así”, respondió, y rápidamente cambió de tema.

Un peronismo dividido

El spot llega en un peronismo dividido y pocos días después de que Uñac fuera anfitrión de Máximo Kirchner en San Juan. Lo acompañaba un grupo de legisladores mayormente kirchneristas, entre ellos Juliana Di Tullio, Paula Penacca, Sergio Berni y Víctor Santa María.

Quiero ser presidente para construir una Argentina con oportunidades para todos. 🇦🇷 Con diálogo, experiencia y sentido común, podemos hacerlo. https://t.co/gAZQfn9FEr — Sergio Uñac (@sergiounac) October 13, 2026

Todos ellos insisten con la esperanza de que Cristina Kirchner pueda ser candidata. Consultado sobre si Uñac se presentaba “por las dudas” ante una eventual imposibilidad de la expresidenta, Máximo Kirchner respondió con un mensaje claro.

Afirmó que la idea del espacio “es que Cristina pueda presentarse a elecciones”. Agregó que quienes quieran votarla deberían poder hacerlo, para “medir fuerzas y hacer una democracia más sana”, porque cuando la democracia empeora, empeora la calidad de vida.

El líder de La Cámpora, en diálogo con El Tiempo de San Juan, sostuvo además que no existe un sistema perfecto de gobierno, como tampoco personas, amigos o parejas perfectas. Planteó que hay que entender esas matrices y “meterle para adelante”.

Finalmente, sentenció que la vocación de acompañar a Cristina como candidata no convierte en “plan B” a quien quiere recorrer el país. Con ese gesto, Máximo Kirchner dejó abierta la convivencia entre ambos proyectos dentro del peronismo.