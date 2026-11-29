En esta noticia Mayoría absoluta y fin de ciclo en España

El presidente Javier Milei celebró este domingo los resultados de las elecciones generales anticipadas en España, donde el Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo y Vox, encabezado por Santiago Abascal, obtuvieron en conjunto una mayoría absoluta que les permitirá formar gobierno y desplazar del poder al socialista Pedro Sánchez.

A través de un contundente mensaje, el mandatario argentino festejó el giro político en la península ibérica y respaldó tanto al ganador de los comicios como a su aliado de Vox.

“Enormes felicitaciones a Núñez Feijóo y al Partido Popular por su victoria y a mi amigo Santiago Abascal por el gran resultado de Vox. Juntos podrán poner fin a casi una década de decadencia y abrazar las ideas de la libertad. España le dijo BASTA al socialismo empobrecedor de Pedro Sánchez. Las ideas de la libertad avanzan en todo el mundo”, escribió Milei en sus redes sociales.

LA LIBERTAD AVANZA EN ESPAÑA. GANÓ LA LIBERTAD, PERDIÓ EL SOCIALISMO Enormes felicitaciones a @NunezFeijoo y a @ppopular por su victoria y a mi amigo @Santi_ABASCAL por el gran resultado de @vox_es. Juntos podrán poner fin a casi una década de decadencia y abrazar las ideas de la libertad. España le dijo BASTA al socialismo empobrecedor de Pedro Sánchez. Las ideas de la libertad avanzan en todo el mundo. ¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO! — Javier Milei (@JMilei) November 29, 2026

En esa misma sintonía, felicitó la senadora Patricia Bullrich al flamante mandatario español: “Se abre una nueva etapa para España. Decidieron dejar atrás el desorden y los falsos discursos para recuperar el camino de Occidente, la libertad y el progreso”.

Mayoría absoluta y fin de ciclo en España

En una jornada marcada por una participación histórica cercana al 79% del padrón, los datos del escrutinio —con más del 93% de las mesas contabilizadas— confirmaron una holgada ventaja para el bloque de derecha y derecha radical.

El PP se consolidó como la primera fuerza con alrededor de 133 a 135 escaños, mientras que Vox protagonizó un fuerte crecimiento al superar los 50 diputados. De este modo, ambas fuerzas (junto a UPN) alcanzan los 187 representantes, once por encima de los 176 necesarios para asegurar la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

Spain's opposition People's Party (PP) leader Alberto Nunez Feijoo speaks after voting in the general election, in Madrid, Spain, November 29, 2026. REUTERS/Juan Medina Fuente: REUTERS Juan Medina

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por Pedro Sánchez, quedó en segundo lugar con cerca de 115 escaños y perdió la posibilidad de revalidar su mayoría parlamentaria tras ocho años en el Palacio de La Moncloa.

El propio jefe de Gobierno español se comunicó telefónicamente con Núñez Feijóo para reconocer la derrota y felicitarlo por el triunfo electoral.