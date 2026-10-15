En esta noticia La estrategia del oficialismo

Mientras el gobierno activó todos los mecanismos para evitar que la oposición consiga el quórum para voltear el DNU 70/23, Unión por la Patria y sus aliados cuentan uno a uno los nombres de los partidos provinciales que se sentarán en la banca para dar inicio a la sesión. ¿Cuántos faltan? ¿Qué mecanismos activó la Rosada para tentar a los gobernadores?

La Cámara de Diputados llega este jueves 15 de octubre a una sesión especial convocada por la oposición con un temario acotado, pero de alto impacto político.

El recinto fue convocado para las 14 y los bloques que impulsaron la sesión buscarán avanzar sobre tres puntos: el rechazo al DNU 70/2023, una ley de Endeudamiento Familiar y la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.

El punto que concentra la mayor tensión es el DNU 70/23, sobre el que la oposición pretende avanzar con su rechazo después de que la Corte Suprema dejara firme la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por el decreto.

El Gobierno, en cambio, llega a la jornada con la ofensiva parlamentaria puesta en evitar que el debate sobre el megadecreto gane volumen y con dudas todavía sobre la posibilidad de que la oposición reúna los 129 diputados necesarios para abrir la sesión.

“Todavía faltan ocho”, aseguró una voz allegada a los aliados en diálogo con El Cronista.

Según los pasillos de la Cámara de Diputados , el número de voluntades que faltan rondan de dos a diez legisladores .

Obviamente el PRO y La Libertad Avanza no bajarán a dar quórum, pero la duda pende sobre los legisladores que responden directa o indirectamente los gobernadores.

Muchos de estos gobernadores que hoy tienen en sus manos voltear el DNU 70/23 viajaron con el presidente Javier Milei a la Argentina Week en París.

En este sentido, voces de la oposición descartan que el bloque de los santafesinos baje a dar quórum, entre ellos Gisella Scaglia y José Carlos Núñez.

La gran duda recae sobre los diputados cordobeses, algunos de estos responden a Martín Llaryora y otros como Juan Schiaretti tienen peso político propio. “ Los cordobeses dicen que bajan los seis ”, admitió una voz allegada al bloque opositor.

Sin embargo, no se sabe que harán los diputados que responden al gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo. El mandatario no fue a París, y asimismo sus legisladores ayer no firmaron el dictamen de Propiedad Privada que propuso el gobierno. “( En la Rosada) están preocupados ”, afirmaron.

La sesión, se producirá en paralelo a la quinta Marcha Federal Universitaria, lo que agrega presión política a la jornada. La incógnita central, sin embargo, seguirá siendo el quórum: los legisladores que responden a gobernadores que mantienen negociaciones con la Casa Rosada aparecen como la principal variable para determinar si finalmente se abre el recinto y, una vez superado ese primer obstáculo, hasta dónde logra avanzar la oposición con el DNU.

La estrategia del oficialismo

El Gobierno desplegó en las últimas horas una serie de movimientos parlamentarios para desactivar la ofensiva opositora contra el DNU 70/2023 y evitar que la discusión se concentre en una derogación integral del decreto.

La estrategia tiene dos frentes. Por un lado, el dictamen de Propiedad Privada que vuelve a incorporar la Ley de Tierras para darle esa carta a los aliados más vergonzosos.

Por el otro, el gobierno convocó a una sesión para el 21 de octubre con un temario que replica algunos de los proyectos que la oposición busca llevar al recinto.

Asuntos Constitucionales y Legislación General: Propiedad Privada Prensa HCDN

El movimiento más concreto se produjo este miércoles en Diputados. El oficialismo consiguió dictamen de mayoría para el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero debió aceptar una concesión a sus aliados: incorporó dos artículos que dejan sin efecto el artículo 154 del DNU 70/23 y restituyen la plena vigencia de la Ley 26.737, que establece límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. El dictamen consiguió 34 firmas según la información oficial de Diputados.

La decisión supone un giro respecto de la posición original del Gobierno sobre la Ley de Tierras. La norma había sido derogada por el DNU y su restitución se convirtió en uno de los reclamos de los bloques dialoguistas .

Con el acuerdo, La Libertad Avanza busca separar esa discusión del debate sobre la vigencia del mega decreto y ofrecer una salida a diputados que cuestionan puntualmente la desregulación del régimen de tierras.

La segunda jugada está puesta en el 21 de octubre. La Libertad Avanza pidió una sesión especial con un temario propio que incluye Propiedad Privada, Discapacidad, Desendeudamiento Familiar, Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo y Vandalismo Rural, entre otros proyectos.

En este sentido, parte de la agenda coincide con lo que la oposición reclama tratar. Por lo tanto, el objetivo es llevar al recinto proyectos individuales que “no comprometan el equilibrio fiscal” y desarmar la estrategia opositora.