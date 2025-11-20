Los alumnos del nivel secundario en CABA iniciarán las clases el 2 de marzo del 2026,

El Gobierno porteño ya confirmó las fechas clave del calendario escolar 2026 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Con esta información, estudiantes, docentes y familias pueden organizar el cierre del verano y la vuelta a las aulas. El ciclo lectivo comenzará antes de lo habitual y contará con 190 días de clase efectivos.

¿Cuándo terminan las vacaciones de verano en CABA en 2026?

Las vacaciones de verano finalizan el martes 24 de febrero de 2026. La vuelta oficial a las aulas está prevista para el día siguiente, por lo que el receso estival concluye formalmente 24 horas antes del inicio del ciclo lectivo.

El ciclo lectivo 2026 empezará el 25 de febrero Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuándo empiezan las clases en CABA en 2026?

Según informó el Gobierno porteño:

Nivel inicial y primaria: comienzan el miércoles 25 de febrero de 2026.

Nivel secundario: inicia el lunes 2 de marzo de 2026.

De esta manera, la Ciudad será una de las primeras jurisdicciones del país en iniciar su calendario escolar.

¿Cuándo terminan las clases en 2026?

La finalización del ciclo lectivo será el viernes 18 de diciembre de 2026, en todos los niveles. Con esto, CABA completará los 190 días de clase obligatorios establecidos por el Consejo Federal de Educación.

¿Cuándo son las vacaciones de invierno en 2026?

El receso invernal está confirmado desde el lunes 20 al viernes 31 de julio de 2026. Serán dos semanas completas, en línea con los calendarios de años anteriores.

Se debe tener en cuenta que en la asamblea Nº 147, el CFE ratificó que:

190 días de clase obligatorios

760 horas reloj mínimas en nivel primario

900 horas reloj mínimas en nivel secundario

570 horas reloj mínimas en nivel inicial

Además, se estableció que un día de clase solo será válido si se cumplen al menos 4 horas reloj de actividad pedagógica efectiva.