La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó el cronograma completo de vencimientos para monotributistas correspondiente a abril. Además, informó de cuánto es la cuota que se debe pagar por el monotributo según cada categoría. La categoría A del monotributo se estableció en $ 42.386,74, que es la más baja, mientras que la K se ubicó en $ 1.381.687,90 para servicios y $ 525.732,01 para bienes. El vencimiento del monotributo es el 20 de abril para todas las CUIT, sin importar la terminación. Esto incluye tanto el Monotributo nacional como el Monotributo Unificado CABA. Vale recordar que el Monotributo unifica el componente impositivo (sustituto del IVA y Ganancias) con los aportes previsionales y de obra social en una cuota fija mensual que varía según la categoría del contribuyente. Para el mes de abril, las categorías del Monotributo quedaron de la siguiente manera: ARCA establece una serie de topes de facturación mediante los cuales se indica a qué categoría pertenece cada uno de los contribuyentes. De tal modo, y tras la última actualización que se produjo en febrero de 2026, los valores máximos vigentes para cada una de las categorías del Monotributo quedaron de la siguiente manera. A través del monotributo, los contribuyentes pueden acceder a una obra social y elegir entre aquellas que mejor se adapten a sus necesidades. Al momento de darse de alta en el monotributo y seleccionar una obra social, se deben seguir los siguientes pasos: