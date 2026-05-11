La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los topes de ingreso para el cobro de las asignaciones familiares. Desde el organismo previsional detallaron que un grupo de titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) quedarán fuera de la nómina. En la misma línea, informaron que las liquidaciones del calendario de pagos de mayo tendrán un incremento de 3,38% por movilidad. El Gobierno informó que durante el mes de mayo el tope de ingresos para cobrar SUAF y los haberes aumentarán 3,38%. El porcentaje proviene de la inflación registrada por el INDEC en marzo. De esta manera, las asignaciones serán pagadas a los empleados registrados que perciban un ingreso bruto de hasta $ 2.896.244. En la misma línea, el ingreso total del hogar no podrá ser superior a $ 5.792.488 bruto. Con el nuevo tope de ingresos, los empleados en relación de dependencia con hijos de hasta 18 años y los titulares de la Asignación Familiar Prenatal cobrarán los siguientes montos: El aumento en los topes y haberes también aplican para las asignaciones de pago único como el de matrimonio, nacimiento y adopción. Para poder acceder se debe percibir un ingreso familiar bruto de $ 5.792.488. Los montos son: ANSES publicó el calendario de pagos de mayo para los beneficiarios del SUAF: