La segunda cuota del aguinaldo, que se abona en diciembre, es uno de las remuneraciones más esperadas por los trabajadores argentinos. Este beneficio, conocido formalmente como Sueldo Anual Complementario (SAC), tiene fechas establecidas por ley para cobrarlo.

La normativa vigente fija hasta cuándo puede pagarse el SAC. Este dato es fundamental tanto para empleados como para empleadores, ya que no solo se fija la fecha, sino también la forma de pago y el cálculo de la liquidación.

¿Cuál es la fecha límite para el pago del aguinaldo en diciembre?

La Ley de Contrato de Trabajo establece con claridad que el aguinaldo de diciembre debe pagarse antes del 18 de diciembre de cada año.

Esta fecha representa el plazo máximo legal que tienen los empleadores para cumplir con esta obligación y no puede extenderse bajo ninguna circunstancia.

¿Qué pasa si el 18 de diciembre cae fin de semana?

Cuando la fecha límite coincide con un día no laborable, como sábado o domingo, el depósito del aguinaldo debe realizarse en el día hábil inmediato anterior. Esta disposición garantiza que los trabajadores tengan acceso a su dinero sin demoras innecesarias.

Aguinaldo 2025: qué pasa si la empresa incumple con la fecha límite

El retraso en el pago del aguinaldo constituye una infracción a la legislación laboral.

Los organismos de control pueden intervenir ante denuncias de trabajadores e imponer sanciones económicas a las empresas incumplidoras.

¿Qué hacer si no se cobra el aguinaldo a tiempo?

Los trabajadores que no reciban su aguinaldo antes del 18 de diciembre tienen derecho a:

Realizar la denuncia ante el Ministerio de Trabajo

Contactar a su sindicato o gremio correspondiente

Solicitar asesoramiento legal sobre los pasos a seguir

Exigir el pago con los intereses correspondientes por demora

Las organizaciones sindicales recomiendan que los empleados verifiquen el depósito de su aguinaldo y actúen de inmediato ante cualquier irregularidad. El control y la fiscalización del cumplimiento de esta obligación legal protege los derechos de los trabajadores.

¿Cómo se calcula el aguinaldo?

El cálculo del aguinaldo se basa en la mejor remuneración mensual que el trabajador haya recibido durante el semestre. Para obtener el monto del SAC, se toma ese mejor sueldo mensual y se divide por dos, obteniendo así el cincuenta por ciento de esa remuneración.

Los conceptos que se incluyen en el cálculo del aguinaldo

El cálculo debe considerar todos los conceptos remunerativos del mes de mayor ingreso:

Sueldo básico

Horas extras habituales

Comisiones por ventas

Plus salariales

Bonificaciones remunerativas

Aguinaldo proporcional para empleados nuevos

Los trabajadores que no hayan completado seis meses de antigüedad al 31 de diciembre recibirán un aguinaldo proporcional.

El cálculo se realiza multiplicando la mejor remuneración mensual por la cantidad de meses trabajados y dividiendo el resultado por doce.

Por ejemplo, si un empleado trabajó cuatro meses y su mejor sueldo fue de $ 500.000, el cálculo sería: (500.000 x 4) / 12 = $ 166.666.

¿Quiénes tienen derecho al aguinaldo?

El aguinaldo corresponde a todos los trabajadores registrados bajo relación de dependencia, sin importar el sector en el que se desempeñen. Los beneficiarios incluyen:

Empleados del sector privado

Trabajadores del sector público

Personal de planta permanente y contratados

Empleadas domésticas formalizadas

Trabajadores rurales amparados por convenio

Los que no reciben aguinaldo

Están excluidos del cobro del SAC:

Trabajadores autónomos

Monotributistas

Prestadores independientes

Pasantes (salvo disposición específica de convenio)

Aguinaldo en situaciones especiales

El derecho al aguinaldo se mantiene en diversas situaciones laborales:

Licencias y ausencias justificadas : los trabajadores que tomen licencia paga, vacaciones o se ausenten por enfermedad justificada no pierden su derecho al aguinaldo. El SAC se calcula normalmente considerando las remuneraciones percibidas durante el semestre.

Despido o renuncia: en casos de finalización de la relación laboral antes del 31 de diciembre, corresponde el pago proporcional del aguinaldo según el tiempo efectivamente trabajado dentro del segundo semestre del año.

El SAC está sujeto a los mismos descuentos que el sueldo mensual regular:

Aportes jubilatorios

Obra social

Contribuciones sindicales

Impuesto a las Ganancias (si corresponde)

El recibo de pago debe detallar claramente el monto bruto del aguinaldo, los descuentos aplicados y el neto a cobrar, permitiendo al trabajador verificar la liquidación.