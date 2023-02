Importaciones: cómo se movió el último año la salida de dólares en medio de los controles oficiales

Las importaciones de enero rondaron los u$s 5300 millones, según datos preliminares que manejan en el Gobierno. La cifra es 6% superior a la de diciembre y 4% inferior a la de hace un año, cuando el Indec informó compras al exterior por u$s 5548 millones.

El dato está en línea con estimaciones privadas que daban cuenta de las restricciones para importar, ante la necesidad del Banco Central de acumular reservas en medio de la baja liquidación del agro de enero. Para la consultora Eco Go, las importaciones rondarán los u$s 66.200 millones anuales, incluyendo energía, lo que da un promedio de u$s 5500 millones por mes.

El primer mes del año, mostró una caída interanual en el nivel de importaciones de bienes de consumo, bienes intermedios y bienes de capital, mientras que los dólares destinados a comprar combustibles se duplicaron (en enero de 2022, la energía todavía no tenía precios de guerra). La compra de vehículos y las piezas y partes de bienes de capital también registraron variaciones interanuales positivas.

Los más y los menos

La importación de bienes de consumo habría sido algo inferior a los u$s 620 millones en enero, según los datos preliminares. Es un monto 9% inferior al de diciembre y al de enero de 2022. La compra de bienes intermedios cayó 10% anual, a unos u$s 1860 millones, aunque aumentó levemente desde el valor de diciembre. El pago de bienes de capital cayó 8% anual, pero subió 3% desde el último mes de 2022. La adquisición de combustibles también aumentó con fuerza entre un mes y otro: se destinaron u$s 680 millones, 56% más que en diciembre. La importación de vehículos cayó 22,6% anual a niveles algo superiores a los u$s 100 millones. También retrocedió contra 19% contra diciembre.

La ralentización de las importaciones de bienes es consistente con la desaceleración económica de los últimos meses. Este miércoles, el Indec reportó que la industria cayó 2,7% anual en diciembre, con variaciones negativas en Alimentos y Bebidas, Textiles, Muebles y Automóviles, entre otros rubros. A su vez, las restricciones para importar limitan el desarrollo de la actividad.

Con todo, la dinámica de las importaciones se mantuvo por encima de los u$s 5000 millones a pesar de la fuerte merma en la liquidación de divisas del agro. El complejo agroexportador liquidó en enero apenas u$s 929 millones, o un 60% menos que en igual mes de 2021.

Menos dólares a la vista

"En términos de disponibilidad de dólares, a partir del segundo trimestre se espera que la liquidación de divisas del agro permita algo de calma cambiaria por algunas semanas", evaluó la consultora MAP en un reporte. "El equipo económico podría aprovechar esta ventana para intentar dinamizar una actividad económica en desaceleración, no sólo a través del gasto sino también con una mayor liberación de importaciones", prosiguió.

"El primer trimestre viene siendo pobre en materia de oferta de dólares y así seguiría hasta fines de marzo", continuó MAP. "No sólo por cuestiones típicamente estacionales, sino además porque las condiciones climáticas adversas diezmaron la producción de trigo y redujeron los saldos exportables del cereal, mientras que las versiones 1 y 2 del "dólar soja" recortaron los stocks disponibles de la oleaginosa (o al menos agotó lo que el productor está deseoso de vender en el mercado)", indicó.

Eco Go también advirtió sobre la deuda comercial de las empresas, necesaria para que las importaciones mantengan dinamismo, en un contexto de incertidumbre electoral.