Con la variante Ómicron, ¿la economía puede resistir nuevas restricciones? Los sectores bajo riesgo

Los economistas descartan que el Gobierno vuelva a implementar restricciones tan duras como las aplicadas en la primera y segunda ola del Covid-19, ya que "aprendió" del fuerte impacto económico que provocó en la Argentina. Sin embargo, reconocen que hay sectores que corren mayores riesgos en caso de que se lleven adelante nuevas limitaciones.



Sebastián Menescaldi, director asociado de Eco Go; Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de Equilibra; y Joel Lupieri, economista de EPyCA Consultores, analizaron en diálogo con El Cronista si la economía podría aguantar nuevas restricciones, cuáles serían las actividades que podrían verse más afectadas y qué margen fiscal puede tener el Gobierno para hacer frente a posibles cierres.

Según distinguió Menescaldi, hay tres tipos de actividades: las "severamente afectadas por el coronavirus (Hoteles y Restaurantes, todo lo que vinculado al esparcimiento, Transporte, Construcción), las afectadas de forma intermedia (Industria y Comercio, entre otras) y otras que no son afectadas (Agro y Pesca, por ejemplo)".

Fuente: Sebastián Menescaldi.

"La primera vez fue muy muy especial: cerraron locales, nadie podía salir a la calle, era todo una locura", resaltó el economista, al tiempo que destacó que en la segunda ola el impacto económico fue mucho menor.

"La segunda vez, los agentes económicos se fueron adaptando, crearon el delivery, nos dimos cuenta que podemos tener los locales abiertos con precauciones. En la segunda ola hubo un efecto económico, pero no fue muy alto y estuvo bastante concentrado".

De acuerdo con su pronóstico, hacia adelante la nueva ola afectará esencialmente a los mismos sectores: esparcimiento, Turismo y Transporte, ya que "esos son los tres más complicados en general". No obstante, el director asociado de Eco Go confía en que en esta ocasión todo será mucho más leve.

adaptación a cierres

" No preveo grandes cambios; podría llegar a ralentizar un poco la recuperación que tenían este año, pero no veo un gran efecto económico. La gente ya está bastante adaptada -desde el comercio electrónico a cómo manejarse en la actualidad-, y no creo que haya nuevos cierres muy profundos. El Gobierno también aprendió y sabe que eso a ellos no les sirve", acotó.



Con una visión similar a la de su par, Lorenzo Sigaut Gravina coincidió en que se aprendió de la experiencia del 2020 , donde "los confinamientos fueron muy duros y tuvieron un impacto muy negativo en nuestro país para la economía".



"Hoy tenemos muchos contagios pero pocos casos graves. Esto significa que aún el sistema sanitario no está saturado, aunque obviamente la cantidad de casos pone presión en los testeos, las guardias, etcétera. Igualmente, creo que el tema de las restricciones se pondría a cuentagotas ", deslizó, y recalcó: "De hecho, ya la segunda ola de mediados del año pasado fue con muchas menos restricciones, entonces no creo que haya un impacto muy significativo por ahí".

Obviamente los sectores que siempre son más afectados son servicios recreativos, eventos masivos, recitales, que se está tratando de trabajar con protocolos, pases sanitarios, mencionó también el especialista.

En lo que se refiere al margen fiscal que puede tener el Gobierno, el economista opinó que hay que ponerlo en un contexto con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

impacto en recaudación

"Se supone que no habrá mucho margen fiscal para destinar a este tipo de acciones, por más que si se resiente la actividad obviamente la recaudación puede tener algún impacto negativo -señaló-. Pero me parece que el gasto Covid viene descendiendo de lo que fue 2020 y 2021; y en la medida en que no haya una catástrofe, debería seguir reduciendo este tipo de gasto en 2022".

A su turno, Joel Lupieri hizo hincapié en que la economía viene en franca recuperación, al menos intentando alcanzar un dinamismo similar a la prepandemia. Planteó que, en estos momentos de alta demanda por movilidad y turismo interno, imponer nuevas restricciones podría significar un duro golpe para las PyMes "que dependen de estos meses para encaminar sus finanzas de cara al resto del año".

Y aseveró: "Muchos sectores, especialmente vinculados al Turismo y a la Gastronomía, apuntan a las ‘temporadas altas' para hacer una diferencia económica que luego les permita suavizar la estacionalidad. Cerrar, restringir, prohibir, en cualquiera de esos órdenes pondría a la economía nuevamente en stand-by, despertando temores y malestar social".

En el mismo sentido, limitando el consumo, el principal motor de crecimiento del país se vería paralizado. "En momentos de renegociación de deuda, alejarse de la senda de confianza que habría que seguir para seducir a los acreedores internacionales, podría ser un error irreversible", alertó.

margen fiscal y la posibilidad del ife

Por último, el economista de EPyCA Consultores subrayó que nuevos cierres acotarían el margen fiscal del Gobierno: "menos actividad, implica menos recaudación impositiva, presionando sobre el déficit fiscal ya presente".