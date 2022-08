Con la lapicera en mano, Massa refuerza el plan que no pudo aplicar Guzmán

Los primeros anuncios del nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, ratificaron la hoja de ruta del programa con el Fondo Monetario Internacional; el 'plan económico' del ex ministro Martín Guzmán.

Incluso lo reforzó con más medidas para ahorrar en subsidios y prometió no recurrir más a los adelantos transitorios del BCRA . Hasta prometió que empezará a devolverlos, con un primer giro de $ 10.000 millones a partir del lunes.

Una por una, las nuevas medidas de Sergio Massa como ministro de Economía



Las medidas de Massa: las primeras repercusiones de la oposición y el oficialismo



A diferencia de Guzmán -y también de Silvina Batakis- Massa tiene la lapicera y una foto de respaldo con Cristina Fernández de Kirchner. La entrada en escena del tigrense apunta a revertir las expectativas.

La fuerte señal de arranque para el mercado -cumplir con el acuerdo con el Fondo, bajar el déficit (hoy en 3% del PBI para cumplir la meta de 2,5%), dejar de recurrir al financiamiento monetario y echar mano a contactos aceitados con los años para pasar la gorra y traer dólares. Ese combo busca calmar la tensión cambiaria y, en consecuencia, los precios. Definido como "más ortodoxo" que sus antecesores, Massa enfocó en la emisión.

Massa aseguró que no es "la bala de plata" del Gobierno

El anuncio de un Massa que tiene ambiciones presidenciales para el 2023 administró también la tensión interna, con una primera señal de bono para jubilados , la convocatoria a una mesa para reforzar los ingresos de trabajadores y el ordenamiento de planes sociales.

Massa llega con la economía más apremiada, después de un mes de incertidumbre que llevó a la inflación a acelerar hasta el 8,4% según estimaron los economistas de FIEL. Aseguró que no es superministro ni salvador o la bala de plata del Gobierno, como lo definió su amigo Gerardo Morales. Y a diferencia de Guzmán, parece más pragmático: analiza las ofertas de Repo que le acercaron bancos y fondos de inversión del exterior, que el ex discípulo de Joseph Stiglitz rechazaba por su alto costo, en tasas y garantías .

Los mercados prometieron darle un respiro, pero ese plazo de gracia no se estirará más allá de la gira que planea para fin de mes.



Los mercados prometieron darle un respiro, pero ese plazo de gracia no se estirará más allá de la gira que planea para fin de mes. En su primera conferencia, ya dejó la promesa de casi u$s 7000 millones para los próximos 60 días, entre divisas de exportadores y el adelantamiento de los créditos internacionales. Los u$s 800 millones que Mauricio Claver-Carone le trababa a Gustavo Beliz pueden allanarse bajo la gestión Massa . Los vínculos con Estados Unidos están aceitados, a fuerza de años de presencia en las calles de Washington DC.

El equipo -sin mujeres hasta ahora en las líneas de secretaría- de Sergio Massa se terminará de completar hoy, con la incertidumbre hasta último momento sobre la secretaría de Energía -evitó las definiciones en la conferencia de prensa- y casilleros como el de viceministro/a, todavía sin completar.

Massa reforzará la segmentación con aumentos en base al consumo

Y si bien la continuidad del kirchnerismo (o no) en Energía no es una definición menor, Massa hizo de su Gabinete un fuerte armado por funcionarios de confianza y especialistas.

No puede darse el lujo de tener una interna abierta como la de Guzmán con Federico Basualdo, el subsecretario de Energía Eléctrica , que generó la demora de la puesta en marcha de la segmentación. A horas de asumir, Massa ya anunció un refuerzo del ajuste en tarifas basado en el consumo.

El paquete de medidas se acerca a lo recomendaron los bancos de Estados Unidos, como los que acercaron las propuestas para el salvataje.

Pero ante todo es el acuerdo del Frente de Todos el que le da a Sergio Massa, el margen de maniobra que no tuvieron sus antecesores.