Fresco de la Edad del Bronce hallado durante las excavaciones. La imagen muestra una ciudad cicládica y barcos en su puerto.

Akrotiri, en la isla griega de Santorini, es una antigua ciudad que quedó sepultada por una erupción volcánica hace unos 3600 años. Sus restos arqueológicos conservan edificios, pinturas murales y objetos de la vida cotidiana que permiten conocer cómo era uno de los principales asentamientos del mar Egeo durante la Edad del Bronce.

Aunque suele compararse con Pompeya por la forma en que quedó cubierta y preservada, Akrotiri tiene una historia mucho más antigua. Según el Ministerio de Cultura de Grecia, el asentamiento ya existía desde el Neolítico y se convirtió en un importante centro comercial y cultural, con conexiones con Creta, Egipto y Siria, antes de quedar enterrado por la erupción del volcán de Thera.

Akrotiri: una ciudad de la Edad del Bronce que quedó bajo las cenizas

La antigua ciudad se encuentra en la costa suroeste de Santorini y fue uno de los asentamientos más importantes del Egeo prehistórico. Sus primeras construcciones datan del IV milenio a. C. y, durante la Edad del Bronce, el lugar desarrolló una intensa actividad comercial y cultural.

La erupción del volcán de Thera, ocurrida en el siglo XVII a. C., cubrió el asentamiento con materiales volcánicos y contribuyó a preservar sus construcciones, frescos y objetos. Las excavaciones arqueológicas comenzaron en 1967 y continúan en la actualidad, por lo que todavía se investigan los restos de esta antigua ciudad.

Akrotiri, en la isla griega de Santorini, quedó sepultada por una erupción volcánica hace unos 3600 años. Wikimedia Commons

Edificios de varias plantas y frescos: así era la vida en la antigua Akrotiri

En el siglo XVI a. C., Akrotiri ya tenía una organización urbana avanzada, con edificios de varias plantas y espacios decorados con pinturas murales. Según el Museo Arqueológico Nacional de Grecia, los frescos representaban escenas religiosas, rituales y elementos del mundo natural. La arquitectura y los objetos recuperados muestran la influencia de la civilización minoica, que tuvo un papel destacado en el desarrollo cultural del asentamiento.

La ceniza volcánica también permitió conservar vasijas y numerosos objetos de uso cotidiano en un estado excepcional. Estos hallazgos ofrecen información sobre las actividades domésticas, las prácticas rituales y la organización de la vida dentro de las viviendas. Entre las piezas recuperadas hay utensilios, recipientes y elementos que ayudan a reconstruir cómo vivían sus habitantes antes de la erupción.

Piezas arqueológicas procedentes de las excavaciones de Akrotiri, Santorini, Cícladas, Grecia. Wikimedia Commons/ Leonard G

Dónde está Akrotiri y cómo se puede visitar la ciudad sepultada por el volcán

El yacimiento arqueológico se encuentra en el sur de Santorini, en Grecia. Una parte de las construcciones excavadas está protegida por una cubierta bioclimática que permite recorrer los restos del asentamiento y observar sus estructuras. Las investigaciones iniciadas en 1967 siguen aportando información sobre la antigua ciudad y la sociedad que vivió allí durante la Edad del Bronce.

El sitio reabrió al público el 11 de abril de 2025, después de permanecer cerrado por las medidas de seguridad adoptadas durante la actividad sísmica registrada en las islas Cícladas. La reapertura fue anunciada por la Ephorate of Antiquities of the Cyclades, organismo dependiente del Ministerio de Cultura griego.