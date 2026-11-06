La ciudad sumergida más antigua del mundo se encuentra en una isla paradisíaca de Grecia. Bajo las aguas cristalinas del mar Mediterráneo, se encuentra Pavlopetri, situada frente a la costa de la región de Laconia, que conserva los restos de un antiguo asentamiento habitado hace más de 5000 años.

Sus calles, edificios, patios y estructuras funerarias permanecen bajo el agua y permiten reconstruir cómo era la vida en este enclave durante la Edad del Bronce. Su particular ubicación y la transparencia del mar hacen que sus restos puedan observarse practicando snorkel, aunque el acceso y las actividades deben respetar las normas de protección del patrimonio arqueológico submarino.

Pavlopetri conserva calles, edificios y tumbas de una civilización prehistórica

La ciudad se encuentra frente a Elafonisos y a poca distancia de la costa de Laconia, en el Peloponeso. Sus restos arqueológicos permanecen sumergidos entre el islote de Pavlopetri y la costa de Pounta.

La antigüedad del asentamiento es uno de sus principales atractivos. Una investigación de la Universidad de Nottingham, realizada en colaboración con el Ministerio de Cultura griego y el Centro Helénico de Investigación Marina, encontró evidencias de ocupación que se remontan aproximadamente al 3500 a. C., durante el Neolítico final. Esto sitúa sus primeros vestigios hace unos 5500 años. Posteriormente, el enclave continuó habitado durante la Edad del Bronce, hasta aproximadamente el 1100 a. C.

Los restos de Pavlopetri incluyen antiguos edificios, patios, calles y espacios funerarios. Imagen ilustrativa. Freepik

Así es la ciudad sumergida de Grecia: calles, patios y construcciones bajo el mar

Pavlopetri destaca porque conserva una organización urbana reconocible bajo el agua. La investigación arqueológica permitió documentar más de 9000 metros cuadrados de nuevos complejos de edificios en los sectores norte y sur.

Además, el análisis de los fragmentos de cerámica recuperados confirmó que el lugar estuvo habitado desde el Neolítico final y durante las distintas etapas de la Edad del Bronce. También se encontraron piezas de épocas posteriores, como la geométrica, clásica, helenística y bizantina.

La UNESCO identifica Pavlopetri como la ciudad sumergida más antigua del mundo y destaca que los restos conservados incluyen edificios, patios, calles y espacios funerarios. En 2016, el enclave fue incluido en la lista World Monuments Watch, que reúne lugares del patrimonio cultural que necesitan atención y protección.

Los visitantes pueden observar los vestigios arqueológicos mediante actividades de snorkel. Imagen ilustrativa. Pixabay

Cómo visitar Pavlopetri: snorkel entre las ruinas de una ciudad de 5000 años

Una de las particularidades de este destino es que los restos se encuentran a poca profundidad, aproximadamente entre 1 y 4 metros bajo la superficie. Esto permite observar parte de las construcciones con una máscara de snorkel y aletas, sin necesidad de realizar una inmersión profunda.

Para facilitar las visitas, se han instalado señalizaciones submarinas y diseñado recorridos para nadadores. De esta manera, los visitantes pueden desplazarse por el entorno de las antiguas calles y contemplar los cimientos de los edificios y las tumbas que todavía se conservan en el fondo marino.

Sin embargo, Pavlopetri no es únicamente un atractivo turístico. El Ministerio de Cultura de Grecia lo declaró yacimiento arqueológico submarino en 1976 y participa en las investigaciones destinadas a documentar y proteger sus restos. La UNESCO también advierte sobre las amenazas que enfrenta, entre ellas la contaminación, los daños provocados por las embarcaciones y el saqueo del patrimonio.

Por este motivo, quienes se acerquen a conocer la antigua ciudad deben respetar las zonas protegidas y evitar tocar, alterar o retirar cualquier elemento arqueológico.