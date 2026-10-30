Una huelga de 24 horas paralizó este viernes todos los trenes de Grecia en demanda de más personal y mejoras de seguridad. Otro paro, por salarios y condiciones laborales, mantiene amarrados los barcos de pasajeros en siete puertos del país mediterráneo.

Por qué hay huelga de trenes en Grecia: más personal y seguridad

“Consideramos imperativo reforzar de inmediato la plantilla, mejorar las condiciones de salud y seguridad en los lugares de trabajo y modernizar las instalaciones y el material rodante”, señaló el principal sindicato de ferroviarios del país, POS, en su llamamiento a la huelga.

Los ferroviarios denuncian que, tres años y medio después del choque frontal de dos trenes que dejó 57 muertos cerca de la ciudad de Larisa, el servicio sigue lastrado por “una grave falta de personal y las crecientes necesidades de mantenimiento y modernización de las instalaciones”.

Qué pasó en el accidente ferroviario de Larisa en 2023

El accidente ferroviario se produjo en 2023, cuando un jefe de estación envió por error un tren de pasajeros a la misma vía por la que circulaba en dirección contraria un convoy de carga. Ocurrió en un tramo donde no existían los sistemas de seguridad automatizados que podrían haber evitado la colisión.

Un día después del siniestro, el entonces ministro de Transportes, el conservador Kostas Karamanlis, dimitió.

La huelga de los maquinistas de Hellenic Train: un tribunal la declaró ilegal y POS convocó otra

La huelga de este viernes había sido convocada en un principio el pasado 22 de octubre por la unión de maquinistas de Hellenic Train, la operadora de los trenes griegos, que pertenece al grupo estatal italiano Ferrovie dello Stato Italiane (FS). En su llamamiento, los maquinistas exigen el estricto cumplimiento de las normas de seguridad, la solución de los problemas técnicos del material rodante y el respeto de los límites de trabajo y descanso establecidos.

Hellenic Train recurrió a un tribunal que el jueves aceptó su solicitud de que se declarara ilegal la huelga. Pocas horas después, POS, el sindicato que abarca a todos los ferroviarios griegos, convocó también un paro para este viernes, en apoyo y solidaridad con los maquinistas.

La empresa criticó la nueva convocatoria y denunció “las prácticas sindicales que causan inconvenientes a los pasajeros”. Los maquinistas responden que quien “causa los problemas a los pasajeros” es la operadora, que lleva 17 meses rechazando entablar un diálogo con la unión de maquinistas para solucionar los problemas en la red ferroviaria.

Huelga en los puertos de Grecia: barcos amarrados en El Pireo y otros seis puertos

Mientras tanto, los barcos de pasajeros permanecen este viernes amarrados en siete de los más grandes puertos griegos, incluido el mayor del país, El Pireo. La causa es una huelga de 24 horas de los trabajadores portuarios y marineros, que piden aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo.