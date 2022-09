Con el litio como estrella, Nación y provincias coinciden en el potencial de un 'dólar minero'

La restricción externa y la escasez de divisas se presentan como síntomas en los que una y otra vez tropieza la economía argentina. En este contexto, la industria minera busca posicionarse como una de las que pueda aportar soluciones hacia el futuro. Con esa expectativa en el horizonte, gobernadores de las provincias mineras, empresarios y funcionarios coincidieron en reclamar más políticas estímulo para el sector como la posible implementación de un 'dólar minero'.

El año pasado, la Argentina exportó por US$ 3200 millones y se espera que pueda cuadriplicar ese monto en 2030. Sin embargo, existen aún varios debates y posibles complicaciones que generan incógnitas en el sector. De mucho de eso se conversó ayer en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) en un encuentro del cual participaron diversos actores del sector público y privado.

Los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) -estos tres desde Estados Unidos, donde están de viaje en busca de inversiones- y Sergio Uñac (San Juan) participaron del convite. También estuvo Fernanda Ávila, secretaria de Minería de la Nación, y varios dirigentes nacionales como el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, los diputados Leandro Santoro y Diego Santilli y el jefe de gabinete porteño Felipe Miguel.

"El año pasado Argentina exportó US$ 3200 millones. Pero el año que viene, solo Jujuy, con litio va a exportar US$ 3000 millones. Es una gran oportunidad para Argentina", lanzó el radical Morales, rodeado por los peronistas Sáenz y Jalil. Entre los tres formaron la llamada Mesa del Litio de manera formal: pueden dictar normas comunes en la región, lo que tuvo como objetivo coordinar las leyes y "que circulen los factores de producción. Queremos hacer un win-win para la producción y para el país". contaron.

Los gobernadores del norte, en una reunión en Washington D.C.

En este sentido, Jalil se detuvo en su exposición en el capítulo impositivo. "No nos podemos exceder en la presión tributaria que tienen las empresas. Si hay una ganancia extraordinaria se podrá discutir a través del diálogo. Pero la matriz tributaria tiene que estar en coincidencia con lo que puede pagar una empresa", aseguró.



Relacionado a esto, Fernanda Ávila, secretaria de Minería, fue consultada sobre la posibilidad de que se implemente un 'dólar minero', similar al llamado 'dólar soja' que rige hasta fin de septiembre para el sector agropecuario. Y aunque no profundizó en la cuestión, sí reconoció que "es algo que estamos conversando", por lo que no lo descartó. Igualmente, agregó que "no hay una solución única para el sector, algo mágico que resuelva todos los problemas".

Sobre los habituales reclamos empresariales de garantizar la seguridad jurídica y fijar reglas de juego claras, más allá de los cambios políticos, Sáenz aseguró que "tenemos la obligación de dar debidas garantías para que quienes invierten puedan tener previsibilidad". En esa línea, rescató el trabajo realizado, que ya genera 3000 puestos en mineras en Salta.

Contó además que "hemos logrado licencia social. Las comunidades ven una gran oportunidad de crecimiento. La cuestión es que no pase lo que sucedió pueblos como Mosconi y Tartagal, que se convirtieron en fantasmas cuando se terminó el gas".

El tema de la licencia social -que las comunidades locales no se opongan a proyectos mineros por reclamos ambientales- es una de las grandes preocupaciones, tanto del sector político como el productivo. En el último tiempo, grandes proyectos se frenaron, tanto en Chubut como en Mendoza, por la resistencia de ambientalistas.





Impacto

Durante la jornada, se resaltaron dos cuestiones principales a favor de la actividad. La primera es la generación de empleo que produce. Y la segunda es el rol que juegan los minerales en la transición energética.

El litio, por ejemplo, es un elemento clave para las baterías de los automóviles eléctricos. Varios de los países más desarrollados del planeta cuentan con planes de reemplazo para que en el futuro solo estén autorizados a circular estos vehículos, más amigables con el medio ambiente. Pero claro, sin baterías -que usan litio- es imposible pensar en coches eléctricos.

Gasoducto Vaca Muerta: llegan caños abandonados y Massa pidió apurar la obra

Una de las provincias en donde sí hay licencia social para la minería es San Juan. Desde su experiencia, Uñac transmitió que "en San Juan hicimos mucha docencia". Además, transmitió que "hay muchos contrasentidos en los reclamos. Por ejemplo, la convocatoria a una protesta ambiental se hace desde un teléfono, después viajan en avión, se suben a un auto, ponen vallas y van a un hotel. Todo eso tiene minería".

Uñac, en el cargo desde 2015, contó que San Juan "es la única provincia sin petróleo ni soja con una balanza comercial favorable. El año pasado fue de US$ 450 millones". Igualmente, aseguró que no solo se explica por la minería, sino que cuentan con una matriz productiva diversificada que incluye agricultura y turismo.

El catamarqueño Jalil, por su parte, se refirió a dos temas álgidos. Por un lado, la ley de humedales, que está debatiendo el Congreso. La semana pasada el proyecto se debatió en plenario de comisiones y entró en un cuarto intermedio hasta el próximo jueves.

En este punto, aseguró que junto con Morales y Sáenz creen que "no hay que discutir si no se conoce la zona. Los invitamos a que conozcan. Todo proyecto tiene que tener en cuenta el impacto ambiental y económico, y nosotros contamos con una política seria". De hecho, Sáenz coincidió en que están preocupados por el proyecto de ley de humedales, ya que "podría impedir el desarrollo de la minería del litio, mineral protagonista de la transición energética".