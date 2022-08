Las exportaciones mineras rompieron un récord y sumaron un importante ingreso de dólares

El séptimo mes del año la minería ingresó u$s 291 millones al país, lo que permitió cerrar un récord con una acumulación de u$s 2.209, que reflejan un incremento de 31% en la actividad en relación al mismo periodo de 2021, y el nivel más alto en nueve años.

En julio, las exportaciones mineras cumplieron 17 meses consecutivos con variaciones interanuales positivas, lo que representó el nivel más alto para el acumulado de los primeros siete meses del año desde 2013, cuando se registraron ventas al exterior por u$s 2.269 millones.

Según los datos que difunde la Secretaría de Minería, tras una alza interanual de 15%, las exportaciones de productos mineros representaron el 4,2% de las exportaciones totales argentinas del mes de julio.

Secretaría de Minería de la Nación

Por su parte, la medición acumulada en el primer semestre, mostró un incremento de 7 puntos por encima del nivel promedio que se registró entre 2010 y 2021.

Menos oro

Del total exportado durante julio, u$s 196 millones corresponden a minerales metalíferos, lo que mostró una caída interanual del 12% para esta categoría que representa el 67% de las exportaciones mineras totales del mes.

Pese a la caída en precios y volumen, se destaca la participación del oro con u$s 128 millones y la plata con u$s 64 millones

En esta rama se destaca la participación del oro con u$s 128 millones (44% del total) y la plata con u$s 64 millones (22% del total exportado).

Los u$s3 millones restantes que conforman el 1% del total exportado, lo explican otros minerales metalíferos (ferroaleaciones mayormente).

En julio las exportaciones de oro mostraron una caída interanual del 18% equivalente a u$s 29 millones, lo que se explica en gran parte por un efecto en cantidades, que cayeron 46%, mientras que los precios también mostraron una tendencia a la baja.

En línea, la plata cayó un 4% interanual (u$s 2 millones), también por la caída de su precio internacional, ya que las cantidades aumentaron un 3% interanual.

Sin embargo, en el acumulado de los siete meses, los minerales metalíferos sumaron exportaciones por US$ 1.793 millones, lo que implica un crecimiento interanual del 19%.

En este sentido el oro aportó u$s 1.274 millones (58% del total exportado), la plata u$s 482 millones (22% del total exportado) y el resto de los minerales metalíferos u$s 36 millones (2% del total exportado). En conjunto, el rubro representó el 81% de las exportaciones mineras totales.

En concreto, en los primeros siete meses del año el oro mostró un crecimiento interanual de 22% en los totales exportados, mientras que la plata creció un 15% interanual.



más litio

Por su parte, el litio, en julio, generó ventas externas por u$s 83,9 millones, superando al anterior monto récord de junio de este año, lo que explica un crecimiento interanual de 459% .

Además, por primera vez desde febrero de 2008 el despacho de litio, que explicó el 29% de las exportaciones totales de minerales, superó al de plata.



El fuerte incremento del insumo insignia para la fabricación de baterías, según destaca el relevamiento oficial, responde a un efecto de alza en los precios, dado que las cantidades exportadas en julio cayeron un 6% .

Durante los primeros siete meses, las ventas de litio al exterior alcanzaron los u$s 335 millones, lo que significa una evolución de 203% interanual y representa el 15% de las exportaciones mineras totales .

Por su parte, el resultado de exportaciones de litio de julio es el mayor que se tiene registro, tanto en la comparación mensual como al medir el acumulado contra 2021, convirtiendo a 2022 en el año con mayores divisas aportadas por las exportaciones de litio.

reserva mundial

Argentina ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en producción de litio y segundo en reservas; las estimaciones apuntan a que posee alrededor de 19.3 millones de toneladas concentradas en Salta (41 %), Jujuy (37 %) y Catamarca (22 %),

En la región, Bolivia posee 21 millones de toneladas y Chile 9 millones. Actualmente el país trasandino es el principal exportador de los tres que conforman el "Triángulo del litio".

Chile se posicionó como segundo proveedor mundial de litio con el aporte de 150.000 mil toneladas por año, lejos de la Argentina que, por ahora, despacha menos de 35.000 tn.