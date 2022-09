El día después del dólar soja: el secretario de Agricultura reveló qué medidas estudian para reemplazarlo

La liquidación de divisas a través del dólar soja ya alcanzó los u$s 6000 millones, según informaron las cámaras de aceiteros y cerealeros (CIARA-CEC). Esta cifra fue destacada por el ministro de Economía, Sergio Massa, quien pidió continuar el sendero que marca un registro récord para esta época del año.

"El esfuerzo del sector público y el sector agroindustrial están construyendo un récord que contribuye a movilizar y valorar el trabajo de nuestros productores, contribuir a la agenda de seguridad alimentaria global y consolidar nuestras reservas para fortalecer nuestra economía" , afirmó este sábado el titular del Palacio de Hacienda en su perfil de Twitter.



Mientras tanto, desde el ministerio confirmaron la finalización del Programa de Incremento Exportador, que tuvo como fecha de inicio el 5 de septiembre y que estará vigente hasta el próximo viernes 30.

Así es que se abrió el interrogante sobre si el Gobierno decidirá continuar con la regresión del tipo de cambio oficial, de $ 151,25 para la venta según las pantallas del Banco Nación, o si habrá una medida complementaria que busque generar incentivos para otros sectores exportadores.

EL DÍA DESPUÉS DEL DÓLAR SOJA

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, hizo un balance positivo sobre el primer mes y medio de gestión. Además consideró como prioridad del organismo que encabeza dotar de "reglas de juego previsibles y claras" a las actividades agropecuarias.

En relación a la demanda de distintos sectores productivos por un tipo de cambio preferencial similar al otorgado a los productores sojeros, el funcionario marcó que desde la cartera están analizando un paquete de medidas alternativas que se desmarquen de este pedido.

El ministro de Economía, Sergio Massa, y el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, durante la reunión que mantuvieron con dirigentes de CONINAGRO.

"Son medidas que tienen que ver desde evaluar las compensaciones que puedan tener los reintegros a las aportaciones, las alícuotas de exportaciones que tienen las economías regionales, incentivos para el desarrollo de nuevos mercados, atención financiera permanente para ingresar en determinado mercado de acuerdo con la cuestión cíclica que tiene o biológica, o alguna asistencia transitoria para capital de trabajo para que puedan elegir una mejor oportunidad de venta ", dijo en una entrevista publicada hoy por Télam.



Así, volvió a reiterar que la mejora para estas economías productivas "no necesariamente tiene que pasar por una mejora en el tipo cambio, porque la mejora en el tipo de cambio tuvo que ver con lo que es la soja, porque tienen 33% de retenciones y porque no impacta en los precios locales".

Uno de los sectores que más impulsó la demanda de un dólar diferenciado fue el del vino, quien a través de José Zuccardi, presidente de la Confederación Vitivinícola Argentina (Coviar), hicieron hincapié en la actualización de la divisa "de acuerdo a los índices inflacionarios", en el marco de su segundo mejor semestre exportador de su historia.

Asimismo, el Gobierno busca consolidar un batería de incentivos a la exportación de los dos sectores definidos como estratégicos a los que se les anticiparon mejoras cambiarias: la economía del conocimiento y la minería.

Mientras tanto, Bahillo destacó que "lo que estamos haciendo desde la Subsecretaría de Economías Regionales es un análisis economía por economía, tomando las 15 de mayor escala y analizar en conjunto con ellos y con funcionarios provinciales cuáles serían las medidas que le mejorarían la competitividad".

LA POLÉMICA POR LA RESOLUCIÓN DEL BANCO CENTRAL

El inicio de la última semana se vio teñido por el contrapunto en torno al acceso de los productores al mercado de cambios, que se produjo luego de que el Banco Central dispusiera en forma intempestiva que "los agentes económicos que hayan vendido soja en el marco del Programa de Incremento Exportador no podrán acceder al mercado de cambios para compras de moneda extranjera ni tampoco realizar operaciones con títulos y valores con liquidación en moneda extranjera".

Tal como lo reconstruyó El Cronista, el rechazo del sector agropecuario fue automático. Frente a esta respuesta, el mismo lunes por la noche el secretario de Agricultura tuiteó aclarando que los productores -personas físicas- quedarían excluidos de la medida. Massa lo retuiteó al instante. Minutos después, el Gobierno distribuía la comunicación A 7610 del BCRA: "Las disposiciones dadas a conocer por la Comunicación A 7609 no son de aplicación para las personas humanas".

El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, expresó su inconformismo con la resolución del Banco Central.

Si bien hubo un acuerdo entre el BCRA y Economía para restringir la dolarización de ese sector, sobre todo en las divisas paralelas y legales, hubo un "error" de interpretación de la autoridad monetaria, que incluyó en la norma a las personas humanas cuando el foco estaba en las sociedades, lo que generó fuegos cruzados del massismo hacia Pesce.



Bahillo habló este sábado sobre el incidente y sentenció: "Lo que dije ya lo dije y no lo voy a cambiar. Mi función es trabajar para persuadir y convencer de que alguna decisión que yo entiendo, por lo menos para la responsabilidad que yo tengo, no es la más adecuada y tratar de convencer y persuadir a aquel que tiene otra responsabilidad, como la del Banco Central, que entiende que la medida es oportuna para las políticas monetarias. No es oportuna en lo productivo".