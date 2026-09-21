Variables macro que se ordenan, pero un profundo desajuste a nivel microeconómico; actividad con recuperación lenta y a “tres velocidades”; viento de cola para el sector exportador y falta de inversión privada: esos son algunos de los puntos clave que marcan la coyuntura y las perspectivas económicas para el mediano plazo.

Así lo plantearon en diálogo con El Cronista Stream Fausto Spotorno, Santiago Bulat y Damián Di Pace, quienes examinaron los principales desafíos para este año y lo que viene, en el marco de la emisión especial por el Día del Economista.

Spotorno sostuvo que el país se encuentra atravesando una fase de transición donde las condiciones y variables cambian constantemente. “ Es como sacar una foto a un tren que está pasando ”, graficó.

Según el director de la consultora OJ Ferreres, al comenzar a ordenar las variables macroeconómicas (cuentas públicas y política monetaria), surgen problemas estructurales ocultos en la microeconomía que ya estaban presentes desde hace tiempo. “La micro estaba mal antes. La industria no dejó de crecer en 2023, sino en 2008″, señaló.

Si bien destacó que la economía hoy avanza hacia una corrección, consideró que todavía queda un camino por recorrer en materia de política monetaria, gasto público e infraestructura. “Seguramente a futuro hay que enfocarse en ese tipo de cosas y ese proceso no está cerca de terminar”, precisó.

Argumentó que la dinámica actual de los diversos rubros no avanza a dos, sino a “tres velocidades”. “Sectores como transporte, el inmobiliario y salud están creciendo 1% o 2%. Y son generadores de empleo”, precisó.

Luego, Bulat destacó que los datos del segundo trimestre mostraron una contracción tanto en el PBI como en el EMAE (Estimador Mensual de Actividad Económica). Asimismo, advirtió que los indicadores preliminares de julio y agosto se mantienen en terreno negativo.

“En términos generales, el sector exportador está muy bien en prácticamente todos los rubros, casi en récord de cantidades exportadas”, señaló el economista de Invecq, aunque también mostró preocupación por la falta de tracción de la inversión privada.

Explicó que el sector privado debería compensar el recorte del gasto público en obra pública —tras la mejora de condiciones como la baja del riesgo país—, un proceso que, según remarcó, todavía no ha sucedido. “Ves los niveles de inversión y están recontra bajos”, dijo.

En ese contexto, Di Pace remarcó que, durante años, sectores como el comercio y la industria recibieron estímulos para estar altamente protegidos, que les permitían operar sin competir. “Les dieron muchos anabólicos durante mucho tiempo y después vino un Gobierno donde le sacó todo eso”, indicó.

Según el director de Focus Market, la situación actual de caída o estancamiento de estos sectores se debe a un proceso donde se le quitaron las protecciones y regulaciones, obligándolos a competir en condiciones de igualdad para las que no estaban preparados.

Asimismo, afirmó que el sector privado enfrenta ahora costos logísticos y operativos excesivos (como altas tasas municipales o costos de transporte) que antes se diluían por la alta inflación, pero que ahora se vuelven insostenibles.

Al describir qué pasará en 2027, Di Pace afirmó contundentemente que “no va a haber plan platita”. Los economistas coincidieron en que, a diferencia de años electorales anteriores donde el consumo se estimulaba artificialmente, la economía llegará sin este tipo de medidas.

“Veo una inflación más baja, menor volatilidad y la morosidad va a continuar bajando. Entonces, la apertura de crédito va a estar mejor”, añadió Bulat.

Sobre el tipo de cambio, Spotorno descartó una fuerte escalada y concluyó: “No va a ser un problema, va a ir subiendo en línea con la inflación”.