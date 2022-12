Cómo afectan las causas judiciales como Vialidad a la economía según los empresarios

En esta noticia batallas judiciales

Las causas judiciales y el mundo corporativo transitan caminos que se cruzan seguido. De manera directa, con fallos que involucran a empresas, o indirecta, el Poder Judicial termina diciendo algo sobre el clima de negocios. A la sentencia de este martes que podría significar la primera condena, en primera instancia, por hechos de corrupción contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, se sumó, el fin de semana la filtración del episodio Lago Escondido.

Las expectativas de los empresarios ante un posible fallo adverso contra la exmandataria son disímiles. En general, sostienen que la marcha de la economía y los vaivenes judiciales van por carriles distintos. Hay quienes creen que no afectará el clima de negocios y otros que pregonan la defensa de la independencia del Poder Judicial y temen que cualquier reacción que suponga afectar esa prerrogativa institucional incida en decisiones de inversión.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) fue, junto con IDEA y el Foro de Convergencia, una de las entidades empresarias que más se pronunció, en el último tiempo, sobre temas que afectan al Poder Judicial, como el proyecto de ley para modificar la composición de la Corte Suprema o la integración del Consejo de la Magistratura.

También presentó iniciativas para una "justicia más eficiente". Su CEO, Alejandro Díaz, afirmó: " Lo que nos preocupa, en realidad, es la preservación de la independencia del Poder Judicial y que el fallo, cualquiera sea su resultado, no se transforme en un factor de desestabilización social y política ".

Un gran empresario de la construcción, investigado hace unos años por el caso Cuadernos, se mostró más preocupado por las derivaciones del episodio "Lago Escondido" que con las consecuencias de un fallo que, sostuvo, ya está previsto. "Lo que salió a luz este fin de semana muestra que este país está en manos de bandas que solo se guían de acuerdo a sus batallas", dijo. "Hay que cambiar la justicia, no hay ninguna reserva de última instancia", sostuvo.

Esas "batallas", afirmó, también se juegan en la causa Vialidad. "Lo de Cristina está ensuciado por esta batalla en la que todo vale. El juicio fue una parodia, lo cual no quiere decir que no haya habido corrupción. Estos jueces deberían haberse apartado solos", afirmó. Todo esto, consideró, puede tener un efecto en la economía "a mediano plazo".

"¿El clima de negocios? No creo que pueda empeorar más, de lo bajo que está", respondió, lacónico, otro empresario de la construcción, al ser consultado sobre qué impacto podría tener tanto el fallo como la filtración de supuestos chats entre ejecutivos del Grupo Clarín, jueces, fiscales, exagentes de la SIDE y funcionarios porteños.

Según un ejecutivo del sector financiero, un fallo adverso a la vicepresidenta podría desatar una nueva ola de manifestaciones sociales que podrían repercutir en la economía, con variables diarias que ajustan al riesgo argentino, como la brecha cambiaria.

Dos directores de grandes empresas de consumo masivo opinaron distinto. "No es algo que estemos siguiendo, no estamos atentos a algo particular", respondió uno de los ejecutivos que busca destrabar, por estos días, el acceso a divisas para importaciones de insumos y bienes de consumo terminados, como contrapartida al cumplimiento de Precios Justos.

Marcelo Fernández, titular de la Confederación General Empresaria (Cgera) también le quitó impacto económico a una sentencia condenatoria. "Ya se adelantó el fallo y vimos que va a haber una condena. Si bien seguramente la gente se va a manifestar, no creo que cambie absolutamente nada", afirmó.