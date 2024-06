La Iglesia se pronuncia sobre los cánticos militantes en sus misas y llama a una nueva ceremonia

Tras la aprobación de la Ley Bases en el Senado se difundió un video donde se veía un grupo de feligreses cantando "La Patria no se vende" dentro de una iglesia porteña. Si bien las autoridades eclesiásticas ya salieron a aclarar la situación y pedir disculpas, paralelamente el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Ojea anunció una próxima misa en La Matanza para reivindicar los comedores populares, actores sobre los que el Gobierno nacional ha puesto particular énfasis en sus denuncias.

Los cánticos en contra del Gobierno se dieron el viernes pasado durante una misa en la parroquia Inmaculado Corazón de María en el barrio porteño de Constitución en homenaje al sacerdote Mauricio Silva, párroco y barrendero desaparecido en 1977, durante la última dictadura militar.

Además, en el marco del Día del Barrendero, participaron de la invocación religiosa trabajadores del rubro, junto a dirigentes gremiales y sociales.

[AHORA] "La patria no se vende": los cantos contra el Gobierno durante un misa en la Iglesia de la Santa Cruz, en el barrio porteño de San Cristóbal. https://t.co/rXKdkvdusY pic.twitter.com/EmkDOLpKBo — ElCanciller.com (@elcancillercom) June 11, 2024

Tras la difusión del video, el obispo auxiliar y vicario general de Buenos Aires, monseñor Gustavo Carrara, extendió sus "más sinceras disculpas" por los cánticos y afirmó que como celebrante principal asumía la responsabilidad de disculparse con quien "pudiera sentirse ofendido por el mismo".

El obispo aclaró que antes de la bendición final fue "sorprendido" por "una señora que empezó a cantar la patria no se vende y muchos de los presentes en el templo continuaron el canto por un minuto".

" Interrumpí, hice la oración y di la bendición y el saludo final ", sostuvo a través de un comunicado.

El vicario general de Buenos Aires aclaró que si bien entiende que algún fiel "podría verse confundido porque puede interpretarse como politizar partidariamente la celebración de la eucarística, celebrar el rito es celebrar el amor y es necesario que ese amor salga más allá del templo, también en acción política".

Carrara, quién se desempeñó como cura villero y fue impulsado por el Papa Francisco, reconoció que para muchos hoy la política es "una mala palabra", pero se preguntó si "puede funcionar un mundo sin política". "¿Puede haber un camino eficaz hacia la fraternidad universal y la paz social sin una buena política?", sentenció.





Misa en honor a las mujeres que sostienen los comedores populares

Paralelamente, el mismo día el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina utilizó sus redes sociales para difundir la misa que llevarán a cabo el próximo miércoles "en reconocimiento a las mujeres que sostienen los comedores en nuestros barrios".

Queremos valorar una actividad que muchas veces parece pequeña o que no la tenemos en cuenta suficientemente o que a veces la hacemos invisible, como es la tarea de tantas mujeres que dan de comer a tantos chicos y adultos en los comedores de nuestros barrios populares. pic.twitter.com/zoR5H3uaBT — Oscar Ojea (@oscar_ojea) June 15, 2024

La misa bajo la consigna "Madres de la patria" tendrá lugar el miércoles 19 a las 11 horas en el Santuario de la Virgen de Caacupé en La Matanza.



" No pensamos invitar a ningún político a esta Misa porque no queremos que algo tan propio del ser humano, que no pertenece a ningún sector político en particular, sea usado de ningún modo ", aclaró Ojea en su hilo de X. Desde la Conferencia episcopal enfatizaron a El Cronista que se trata de una convocatoria que los medios "desenfocaron" de lo que se propone ser: una misa. " No es un acto, no es para nadie, ni para políticos ni para los medios ", remarcaron.

Asimismo, Ojea aseguró que con la misa quieren "valorar una actividad que a veces la hacemos invisible, como es la tarea de tantas mujeres que dan de comer a tantos chicos y adultos en los comedores de nuestros barrios populares".

La Iglesia y las organizaciones sociales mantienen una tensa disputa con el Gobierno nacional tras la polémica por la no entrega de alimentos por parte del Ministerio de Capital Humano y los pedidos del arzobispo porteño a Milei de "tomarse en serio las parálisis del pueblo".

"Queremos destacar la enorme tarea de estas personas; hemos sido testigos de su trabajo en la pandemia, hemos sido testigos de las horas entregadas a esta tarea y ahora somos testigos de ese desvivirse por dar de comer", afirmó Ojea.



Finalmente, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina sostuvo que en la misa bendecirán las manos de quienes "saben tenderse para poder ayudar a los demás".