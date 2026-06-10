Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos.

Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este jueves, 11 de junio de 2026 a San Bernabé apóstol y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | Santa Raquel (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Bernabé apóstol?

San Bernabé fue un apóstol destacado en los primeros días del cristianismo, conocido por ser un hombre de gran fe y lleno del Espíritu Santo. Formó parte de la comunidad de creyentes en Jerusalén, donde contribuyó activamente a la difusión del mensaje cristiano. Su papel fue fundamental en la consolidación de la Iglesia primitiva, especialmente en la región de Antioquía.

En su labor evangelizadora, San Bernabé introdujo a Saulo de Tarso, quien más tarde se conocería como el apóstol Pablo, a la comunidad de creyentes. Juntos, realizaron un primer viaje misionero por Asia, llevando la Palabra de Dios a nuevas tierras y estableciendo comunidades cristianas. Su trabajo en equipo fue crucial para el crecimiento del cristianismo en el mundo antiguo.

Además de sus viajes misioneros, San Bernabé participó en el Concilio de Jerusalén, donde se discutieron importantes temas sobre la vida de la Iglesia y la inclusión de los gentiles. Finalmente, regresó a su patria, la isla de Chipre, donde continuó su labor de evangelización hasta el final de sus días, consolidando su legado como un ferviente defensor de la fe cristiana.

Para los que siguen esta fe, una excelente manera de conmemorar a

este

santo

devoción por

Dios

Santoral del día | San Raimundo de Peñafort (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el jueves, 11 de junio de 2026

El 11 de junio de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos de relevancia histórica. Entre ellos se encuentra el Beato Ignacio Maloyan, conocido por su martirio en el siglo XX y el Beato Bardón de Maguncia, cuya vida y obra en el siglo XI continúan inspirando a muchos fieles. También se rendirá homenaje al Beato Esteban Bandelli, un influyente religioso del siglo XV.Santa Paula Frassinetti, una destacada figura del siglo XIX y fundadora de la Congregación de las Hijas de Santa Dorotea, será otra de las santas celebradas en esta fecha. Además, la Beata María Schininà, conocida por su labor en la educación y el servicio a los necesitados en el siglo XX, también tendrá un lugar especial en las celebraciones.Por otro lado, se recordará a San Máximo de Nápoles, un santo del siglo IV que mostró una gran dedicación a la evangelización, así como a San Paris de Treviso, del siglo XIII. San Remberto de Bremen, del siglo IX y Santa Rosa Francisca María de los Dolores, del siglo XIX, también serán honrados, lo que hace de este día una conmemoración rica en historia y espiritualidad.

La oración para San Bernabé apóstol:

San Bernabé, apóstol del Señor, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, intercede por nosotros para que, fieles al Evangelio, seamos testigos valientes de Cristo en nuestras palabras y obras. Alcánzanos un corazón generoso, la caridad para con los hermanos y la perseverancia en la esperanza. Acompaña a la Iglesia en su misión y fortalece a quienes sufren. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.