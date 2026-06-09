Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica.

A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a San Asterio de Petra que se recuerda cada 10 de junio.

¿Quién fue San Asterio de Petra?

San Asterio de Petra fue un obispo del siglo IV en Arabia que participó activamente en las contiendas religiosas de su época. Inicialmente, se adscribió al arrianismo, una corriente que cuestionaba la divinidad de Cristo, pero su postura cambió durante el Concilio de Sárdica en 347, donde se alineó con la ortodoxia cristiana. A partir de ese momento, se dedicó a desenmascarar las maniobras de sus antiguos aliados arrianos.

Su vida vivió una dura prueba cuando el emperador Constancio lo desterró a los arenales de Libia, donde permaneció exiliado hasta la llegada de Juliano el Apóstata. Este cambio de poder le permitió regresar y retomar su labor pastoral y teológica. Su influencia se consolidó en el Concilio de Alejandría en 362, donde se destacó por su apoyo a San Atanasio, quien lo elogió en sus escritos.

San Asterio continuó su ministerio hasta su muerte, dejando un legado significativo en la defensa de la fe cristiana ortodoxa. Su trayectoria ilustra el tumultuoso contexto religioso de la época, donde muchos líderes de la Iglesia debieron tomar decisiones difíciles en medio de la presión política y las disputas teológicas.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de

este

santo

devotismo por Dios

Fuente: narrativas-mx

Todos los santos que se celebran el miércoles, 10 de junio de 2026

El 10 de junio de 2026, la comunidad católica celebra la festividad de varios santos, entre ellos, San Maurino, abad conocido por su dedicación y labor espiritual. Su vida ha inspirado a muchos a seguir un camino de servicio y entrega a la fe. Este día es una oportunidad para recordar su legado y reflexionar sobre su impacto en la historia de la iglesia.

Asimismo, se conmemoran a San Trípodes, mártir que dio su vida por su fe y a San Censurio de Auxerre, que vivió en el siglo V y es venerado por su devoción y compromiso con la evangelización. Junto a ellos, se recuerda al Beato Juan Dominici, un destacado miembro de la Orden de Predicadores del siglo XV, cuya labor ha dejado huella en la vida religiosa.

Otros santos a celebrar en esta fecha incluyen al Beato Eduardo Poppe, de la era contemporánea y al San Bogumilo de Gniezno, del siglo XII, entre otros. La lista también incluye figuras como la Beata Diana de Andaló y el Beato Enrique de Bolzano, quienes, con sus vidas, han fortalecido la fe cristiana en diversas épocas. Este día es un momento para honrar la memoria de todos estos santos y reflexionar sobre los valores que representaron.

La oración para San Asterio de Petra:

No dispongo del texto de la oración a San Asterio de Petra.