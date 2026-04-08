El petróleo cae en los mercados globales como primera reacción al alto al fuego entre Estados Unidos e Irán anunciado este martes por la noche por Donald Trump, mientras que las distintas bolsas del mundo se muestran en verde. Por la madrugada del miércoles, el barril de petróleo brent se hundió más del 12 % en el mercado de futuros de Londres, hasta situarse en los u$s 95. El anuncio de Trump se hizo público poco antes del vencimiento del plazo del ultimátum dispuesto por el estadounidense a Irán para llegar a una tregua, que se extenderá en principio por dos semanas. Además, Trump aseguró que la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz “definitivo” con Irán se encuentra en “una etapa muy avanzada”, e indicó que la razón de este pacto es haber “cumplido y superado todos los objetivos militares”. Debido a esto, el petróleo llegó a caer hasta un 16 % y tocó un mínimo de u$s 91,70. De la misma manera que el brent, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó también con fuerza antes de la apertura oficial del mercado en Estados Unidos, con un retroceso del 14,48 %, hasta los u$s 94,9. Asimismo, el precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, se hundió más del 19 % en la apertura de este miércoles, hasta los 42,8 euros por megavatio hora (MWh). Noticia en desarrollo.